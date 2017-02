70 let Andreja Medveda, kritika, ki je odločilno prispeval k novemu pogledu na likovno umetnost

Dobitnik več pesniških nagrad

3. februar 2017 ob 18:14

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Sedemdeset let praznuje Andrej Medved, pesnik, urednik, prevajalec, esejist, filozof in likovni kritik, ki je s svojim dolgoletnim delom veliko prispeval h galerijski dejavnosti pri nas, ob tem pa usmerjal in uresničeval vizijo razvoja sodobne umetnosti.

Prejel je več nagrad tako za svoje galerijsko udejstvovanje kot poezijo. Podpisal je več kot 50 pesniških zbirk, za katere je bil nagrajen z Veronikino, Jenkovo in nagrado Prešernovega sklada.

"Medved je eden tistih pesnikov, ki so se dobro zavedali, da po Mallarmejevem Metu kocke poezija ne more več ponavljati starih obrazcev. Prav poezija Medveda ponuja možnost temeljnega razmisleka o poeziji, zlasti o tem, zakaj se je t. i. moderna poezija zavestno odpovedala želji po komuniciranju z bralcem, zaradi česar se zdrava pamet sprašuje: le kaj je hotel pesnik s tem povedati," je v leta 2010 o tedanjem dobitniku Veronikine nagrade zapisal predsednik žirije Ivo Svetina.



Rodil se je leta 1947 v Ljubljani, kjer je na filozofski fakulteti leta 1975 diplomiral iz filozofije in umetnostne zgodovine. Izpopolnjeval se je na študijskih potovanjih na Dunaju, v Rimu in nekaterih drugih evropskih mestih. V mladosti je urejal revije Tribuna, Problemi, Le livre slovene, pozneje Edicije Artes, od leta pa 1999 Edicije Hyperion, ki je namenjena izvirni ter prevodni poeziji in teoriji.

Že v mladosti je prevajal sodobno nemško poezijo in filozofijo in pozneje prevajalsko dejavnost nadaljeval - poslovenil je številna dela iz nemščine, francoščine in italijanščine.

Utemeljitelj pojma nova podoba

Na področju likovne teorije je utemeljil t. i. novo podobo v slovenskem slikarstvu. Leta 1986 je bil selektor za jugoslovanski paviljon na Beneškem bienalu. Prispeval je vrsto umetnostnih monografij in več znanstvenih monografij. Za svojo galerijsko-muzejsko dejavnost je Medved leta 2014 prejel Valvasorjevo nagrado za življenjsko delo. V utemeljitvi nagrade so zapisali, da je s svojim izvirnim, samosvojim, predanim, interdisciplinarnim, filozofsko utemeljenim in kritično-strokovnim delom izjemno prispeval k slovenski in mednarodni galerijsko-muzejski dejavnosti. Kot dolgoletni kustos in vodja Obalnih galerij Piran pa je usmerjal, oblikoval in vodil razstavni program ter s tem uresničeval vizijo razvoja sodobne umetnosti.

Človek, čigar izrečeno strokovno in osebno stališče nekaj pomeni

"Določil je smeri razvoja Obalnih galerij in odločilno prispeval k novemu, filozofskemu pogledu na likovno umetnost. Doma in v svetu je ustvarjal nove možnosti za mlade slovenske in tuje ustvarjalce in jim odpiral vrata v sodobno javnost. Je izjemno dejaven ustvarjalec, avtor številnih strokovnih in filozofskih del, priznan pesnik in esejist. Je človek, čigar javno izrečeno strokovno in osebno stališče nekaj pomeni," je še pisalo v utemeljitvi nagrade.

M. K.