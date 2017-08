Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Romane Isabel Allende so prevedli v več kot 30 jezikov, prodanih pa je bilo več kot 56 milijonov izvodov njenih knjig. Foto: AP Hiša duhov danes velja za sodobno klasiko, ki je v svetovni književnosti prikazala lik ženske, zaznamovane z miti in magijo, a je vendar vpeta v »moški« svet zgodovine. Foto: Mladinska knjiga Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

75 let Isabel Allende, prve dame magičnega realizma

Hiša duhov je bila največji uspeh v njeni karieri

2. avgust 2017 ob 11:32

Ljubljana - MMC RTV SLO

Čilsko-ameriška pisateljica Isabel Allende, ena najbolj prepoznavnih pisateljic južnoameriškega magičnega realizma, danes praznuje 75 let. V literarni svet se je prebila že s prvencem Hiša duhov (1982). Oodtlej niza uspešnico za uspešnico, tako za odrasle kot za otroke.

Isabel Allende je bila rojena v perujskem glavnem mestu Lima, kjer je njen oče opravljal diplomatsko službo, sicer je po rodu Čilenka. Po študiju je najprej v Santiagu de Chile delala pri Organizaciji združenih narodov, nato pa je bila televizijska novinarka in sodelavka ženske revije Paula in otroške revije Mampato.

Predsednikova nečakinja

Leta 1973 je po vojaškem udaru Augusta Pinocheta, v katerem je bil ubit njen stric in tedanji čilski predsednik Salvador Allende, emigrirala v Venezuelo, kjer je objavljala v revijah, predavala pa je tudi na univerzah po ZDA in Evropi. Nato se je leta 1989 preselila v ZDA, leta 1993 pa je pridobila ameriško državljanstvo.

Pisateljica ima zveste oboževalce po vsem svetu. Njena dela, ki so bila prevedena v 35 svetovnih jezikov, imajo pogosto avtobiografske temelje, popisujejo pa burno življenje v domovini in stisko ljudi pod diktaturo. Zavzema se tudi za pravice žensk.

V slovenščini lahko poleg romana Hiša duhov berete dela Otok pod morjem, Eva Luna, Hči sreče, Japonski ljubimec, Ripper ter zelo uspešen mladinski pustolovski roman Mesto zveri. Po Hiši duhov je Bille August leta 1993 režiral tudi film, v katerem so nastopili Meryl Streep, Jeremy Irons, Winona Ryder, Antonio Banderas in Glenn Close.

Dobila večino nagrad - najvišje (še) ne

Leta 2004 so pisateljico sprejeli v Ameriško akademijo umetnosti in literature, leta 2010 je prejela čilsko nacionalno nagrado za literaturo, leta 2012 Andersenovo nagrado za literaturo, pred tremi leti pa jo je nekdanji ameriški predsednik Barack Obama ovenčal z medaljo za svobodo. Omenjali so jo tudi kot kandidatko za Nobelovo nagrado za literaturo.

A. J.