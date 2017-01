80 let Vanesse Redgrave, katere rojstvo je na odru oznanil sam Laurence Olivier

Britanska igralka in aktivistka

30. januar 2017 ob 15:14

London - MMC RTV SLO

30. januarja 1937 je gledališki igralec Michael Redgrave v Londonu nastopal v produkciji Hamleta. Med končnim aplavzom je njegov soigralec Laurence Olivier občinstvu naznanil: "Nocoj se je rodila velika igralka." Michael je namreč tistega večera dobil hčerko Vanesso.

Britanska gledališka in filmska igralka Vanessa Redgrave, ki je torej dopolnila 80 let, izhaja iz znane gledališke družine. Poleg očeta Michaela Redgrava je bila tudi njena mati Rachel Kempson igralka, pa tudi že preminula sestra in brat - Lynn in Corin Redgrave - sta bila v tem istem cehu.

Vanessa Redgrave je nastopila v mnogo stvaritvah, svoje najbolj znane vloge pa je odigrala v filmih, kot so Morgan, Povečava, Camelot, Isadora, Marija, škotska kraljica (Mary, Queen of Scots), Julia, Bostončanke, Howardov kot, Agatha in Misija: Nemogoče.

Lovorike in ... Lado Leskovar

Že od začetkov svoje igralske poti podpira gledališče Ulysses Radeta Šerbedžije. Lani je v sklopu 16. sezone, ki je bila posvečena Shakespearu, nastopila v gostujoči predstavi londonskega gledališča Almeida Theater Richard III, ob boku Ralpha Fiennesa.

Vanessa Redgrave je za svoje delo prejela več najuglednejših priznanj. Za oskarja, nagrado Ameriške filmske akademije, je bila nominirana petkrat. Leta 1977 je oskarja tudi prejela, in sicer za stransko vlogo Julie v istoimenskem filmu Freda Zinnemanna.

V naslovni vlogi je zaigrala tudi v biografskem filmu o plesalki Isadori Duncan, za kar je med drugim prejela zlati globus in nagrado za najboljšo igralko v Cannesu. V filmu je šoferja avtomobila upodobil Lado Leskovar. Plesalka je umrla v nesreči, ko se ji je leta 1927 šal med vožnjo zapletel v kolo športnega kabrioleta.

Dolgoletna mirovniška prizadevanja

Večkrat je v pogovorih izjavila, da se aktivizmu ni želela odpovedati, ne glede na to, da je zaradi svojih stališč pogosto ostajala brez vlog in posledično brez prihodkov, poroča STA.

Pred dvema letoma je odprla drugo sezono filozofskega teatra v Hrvaškem narodnem gledališču (HNK) v Zagrebu. Osrednja tema pogovorov z gostiteljem filozofskih večerov Srećkom Horvatom je bil dolgoletni aktivistični angažma igralke, ki si je od vojne v Vietnamu do nedavnih državljanskih protestov v BiH prizadevala predvsem za mirovništvo in človekove pravice. Igralka se je filozofskega teatra v Hrvaškem narodnem gledališču (HNK) udeležila kmalu po tem, ko je prestala srčno kap.

Od leta 2006 je poročena z italijanskim igralskim kolegom Francom Nerom, ki je svetovno slavo dosegel z vesternom Django, ki ga je leta 1966 posnel Sergio Corbucci.

P. G.