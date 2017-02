85 let žlahtnega režiserja Miloša Formana: izza železne zavese v ZDA

Ovenčan z dvema oskarjema in mnogimi drugimi lovorikami

18. februar 2017

Miloš Forman, ki že mnoga leta živi v ZDA, velja za enega najpomembnejših režiserjev češkoslovaškega novega vala.

Forman se je rodil 18. februarja 1932 v Časlavu, študiral pa je na praški visoki šoli za film. Sprva je med letoma 1959 in 1962 snemal pretežno dokumentarne filme, nato pa je leta 1963 posnel svoj celovečerni prvenec z naslovom Črni Peter, pronicljivo študijo odnosa med očetom in sinom.

Med njegovimi bolj znanimi deli pa so danes filmi Let nad kukavičjim gnezdom (1975), Amadeus (1984), Ljudje proti Larryju Flintu (1996) in Goyeve prikazni (2006).

Izza železne zavese po uspeh v ZDA

Forman je mednarodni ugled pridobil s filmoma Plavolaskine ljubezni (1965) in Gori, gospodična! (1967), ki ju je posnel na Češkem. Leta 1969 se je preselil v ZDA, kjer je posnel svoje največje uspešnice.

Med njimi je nedvomno Let nad kukavičjim gnezdom, za katerega je bil nagrajen z oskarjem za režijo, z glavnima vlogama v filmu pa sta na oskarjih triumfirala tudi glavna igralca Jack Nicholson in Louise Fletcher.

Drugega oskarja za režijo pa mu je prinesel film Amadeus, ki priča o življenju priznanega avstrijskega skladatelja Wolfganga Amadeusa Mozarta. Igral ga je Tom Hulce. Kot kulten pa se je zapisal tudi njegov film Ljudje proti Larryju Flintu, z Woodyjem Harrelsonom in Courtney Love. Harrelson je igral ameriškega založnika, ki se je ukvarjal predvsem z izdajanjem pornografskih vsebin, med njimi revije Hustler.

Med njegovimi zadnjimi odmevnimi filmi je bil film Goyeve prikazni, v katerem je v vlogi slovitega španskega slikarja nastopil Stellan Skarsgard.

Ovenčan z mnogimi filmskimi lovorikami

Ob teh dveh oskarjih za režijo prejel še številne priznane nagrade v svetu filma – tri zlate globuse in bafto za že omenjene filme, v Cannesu je prepričal žirijo s filmom Slačenje (1971), na Berlinskem filmskem festivalu pa je prejel srebrnega medveda za film Mož z lune (1999) z Jimom Carreyjem v glavni vlogi. Prejel tudi nagrado za njegov izjemen prispevek k češkemu filmu, in sicer so mu jo podelili leta 1997.

