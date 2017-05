Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Domorodna ljudstva si prizadevajo pred zunanjimi vplivi zaščititi svojo dediščino, vrednote, kulturno identiteto in način življenja. Foto: Carmina Slovenica Svojo prvo mednarodno turnejo v Evropi bo zbor Gondwana po gostovanju v Sloveniji nadaljeval na Dunaju, kjer bo sodeloval z zborom Dunajskih dečkov. Foto: Carmina Slovenica Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Aboriginski ansambel prvič v Sloveniji

Slovenija bo postaja na prvi evropski turneji

8. maj 2017 ob 11:50

Maribor - MMC RTV SLO/STA

V Mariboru bo danes ob spremljavi zbora Carmina Slovenica gostoval zbor avstralskih staroselcev Gondwana.

Na koncertu Lajtl v dvorani Union bodo predstavili glasbeno tradicijo prvotnih ljudstev. Prvo gostovanje zbora Gondwana v Evropi bo hkrati tudi prvo gostovanje aboriginskega ansambla v Sloveniji, pojasnjujejo v Carmini Slovenici.

Zbor Gondwana pod umetniškim vodstvom dirigentke Lyn Williams bo v Mariboru nastopil v okviru programa Attacca, ki se je v desetih letih obstoja uveljavil kot pomemben koncept zborovskega gibanja za mlade.

Glasba je ključen del identitete naroda

Zbor Gondwana s svojim ustvarjanjem podpira razvijanje raznolikih kultur avstralske mladine staroselskega rodu skozi gradnjo identitete ob sodelovanju z lokalnimi starešinami in skupnostmi. "V središču poslanstva Gondwane so ohranjanje in prenašanje zgodb (in jezika) skozi pesem, medgeneracijske kulturne dejavnosti ter razvijanje sodobnega glasbenega repertoarja, ki temelji na tradicionalni glasbi staroselcev," pojasnjujejo v Carmini Slovenici.

"Za domorodna ljudstva je kultura organski del skupnosti. Zanje pomeni trajen odnos med živimi bitji, rastlinami in kraji, s katerimi je kultura povezana. Kulturo prenašajo na prihodnje generacije in je ključna podlaga za njihov nadaljnji obstoj kot ljudstva," še dodajajo.

Avstralska tradicija sreča avstrijsko

Svojo prvo mednarodno turnejo v Evropi bo zbor Gondwana po gostovanju v Sloveniji nadaljeval na Dunaju, kjer bo sodeloval z zborom Dunajskih dečkov. Sicer pa je med drugim že nastopil v sydneyjski operni hiši, na številnih odmevnih dogodkih v Avstraliji in sodeloval s številnimi priznanimi umetniki.

Kulturna izmenjava

Vokalno gledališče Carmina Slovenica, ki ga vodi dirigentka Karmina Šilec, je jeseni 2014 gostovalo v Avstraliji, kjer se je s projektom When the Mountain Changed Its Clothing (Ko je gora spremenila obleko) med drugim predstavilo na festivalu v Melbournu.

A. J.