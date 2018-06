Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Postavitev z naslovom Gerhard Richter - abstrakcija bo na ogled do 21. oktobra. Foto: EPA Razstava popelje po sedmih desetletjih Richterjevega ustvarjanja, od poznih 50. let do danes. Foto: EPA Za razstavi si pridobili tudi nekaj slik iz zasebnih zbirk, ki jih bo javnost imela priložnost videti prvič. Foto: Reuters Dodaj v

Abstrakcije Gerharda Richterja, dela, v katerih najdemo vedno nekaj novega

Več kot 90 del enega najbolj prodajanih živečih umetnikov

30. junij 2018 ob 18:27

Potsdam - MMC RTV SLO, STA, Reuters

"Lepo presenečenje je, da so na razstavi tudi slike, ki jih skoraj več ne poznam," je ob veliki retrospektivi svojega dela dejal eden najbolj cenjenih in prodajanih živečih umetnikov Gerhard Richter. Po njegovem opusu se sprehajajo v Muzeju Barberini v Potsdamu, med več kot 90 razstavljenimi deli pa je kar nekaj slik iz zasebnih zbirk, ki prvič na ogled javnosti.

Predstavljena so dela, ki so nastajala od poznih 50. let let 20. stoletja do danes, postavitev z naslovom Gerhard Richter - abstrakcija pa pokaže vso raznolikost dela tega 86-letnega umetnika, od njegove zgodnje sive faze do barvno intenzivnih abstrakcij.

Gre torej za pregled opusa skozi sedem desetletij, pri poznih 50. letih pa so po besedah kustosa Dietmarja Elgerja začeli, ker so takrat nastala dela, ki pokažejo nekaj, kar se je pozneje na nek način ponovilo na abstraktnih slikah. "Dela so zelo dostopna, čeprav so zelo kompleksna," pravi. "Zlasti barvita abstraktna dela je mogoče skozi leta pogledati na novo in v njih ugledati druge stvari. Nikoli ne postanejo dolgočasna."

Kljub temu, da je abstrakcija velika tema Gerharda Richterja, še ni bilo razstave, ki bi se osredotočila nanjo, je na predstavitvi razstave spomnila Direktorica muzeja Ortrud Westheider. Resda umetnik sam tega izraza pri opisovanju svojega slikarstva nikoli ne uporablja rad. Meni namreč, da se abstrakcija nanaša bolj na miselni proces. "Sam imam raje pojem nepredmetno slikarstvo, tudi kadar zveni nekoliko filistrsko," pravi.

Razstava je razporejena v devetih sobah, začenja pa z deli v sivih tonih. V 70. letih je nato umetnik z barvnimi slikami svoje delo preusmeril proti abstrakciji; na razstavi je iz tega obdobja na ogled slika Rdeča-modra-rumena iz leta 1972.

Barva in steklo

Razstavljena je tudi velika steklena skulptura 7 šip (Hiša iz kart) iz leta 2013, ki je postavljena v svetlem prostoru v prvem nadstropju muzeja. "Steklo je izjemen material, v šipi lahko vidim svoj odsev," je povedal v Dresdnu rojeni Richter. S tem učinkom se je umetnik poigraval že leta 1991 v delu z naslovom Ogledalo, siva, ki je prav tako vključeno v razstavo.

Postavitev bo na ogled do 21. oktobra.

M. K.