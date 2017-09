Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! V drami Pesmi živih mrtvecev se soočimo s komisijo, ki jo sestavljajo predsednik, izvedenca za strokovna vprašanja, politična delegata in referent. Komisija ima nalogo preiskati nenavaden incident, v katerem je mlad moški visokemu članu tuje delegacije odgriznil uho. Foto: Uroš Hočevar/SLG Celje

Absurd neskončnega sestankovanja in komisij kot odrska satira

V celjskem gledališču premiera drame Matjaža Zupančiča Pesmi živih mrtvecev

29. september 2017 ob 16:31

Celje - MMC RTV SLO, STA

Drama Pesmi živih mrtvecev je bila leta 2015 med petimi nominiranimi besedili za Grumovo nagrado, ki jo podeljujejo za najboljše še neuprizorjeno dramsko besedilo. Kafkovska zgodba o proceduralnih zapletih in birokratskih labirintih naposled prihaja na odrske deske.

V Slovenskem ljudskem gledališču (SLG) Celje bodo nocoj ob 19.30 uri premierno uprizorili dramo avtorja in režiserja Matjaža Zupančiča Pesmi živih mrtvecev. Predstava prinaša jedko in sarkastično, a obenem tudi zelo natančno podobo današnjega sveta. Nastala je v koprodukciji s Prešernovim gledališčem Kranj.

V drami Pesmi živih mrtvecev smo priča sestanku "strokovno-politične" komisije, ki se je zbrala, da bi preučila nenavaden, že kar absurden incident. A namesto da bi se komisija spopadla s samim problemom, se izmika, izgublja v proceduralnih vprašanjih, išče rešitev v protokolu in procesni zakonodaji, podleže osebnim preferencam in muham ter v skorajda perverznem ukvarjanju s seboj popolnoma pozabi na svojo nalogo, so zapisali v SLG Celje.

In medtem ko ta in verjetno številne podobne komisije v institucijah sestankujejo, se ljudje zunaj, čedalje bolj nemočni v vsakdanjem spopadanju s konkretnimi materialnimi, zdravstvenimi in najrazličnejšimi drugimi težavami, spreminjajo v nekakšne žive mrtvece.

Gon po preživetju imenujejo optimizem in sploh ne opazijo, da pravzaprav ne živijo več. Drama je spretno izpisana in izjemno duhovita, a njen črni humor se izzivalno preliva v podobo globoko razcepljenega sveta, v katerem komisije nikoli ničesar ne rešijo, življenje tistih, za katere so zadolžene, pa se ob vsej brezbrižnosti in krutosti neizprosno izteka, še navajajo v celjskem gledališču.

V predstavi igrajo Peter Musevski, Aljoša Koltak, Renato Jenček, Lučka Počkaj, Igor Žužek, Aljoša Ternovšek, Vesna Pernarčič in Blaž Setnikar.

Predstavo so poleg Zupančiča ustvarili dramaturginja Alja Predan, scenograf Alen Ožbolt, kostumografinja Bjanka Adžić Ursulov in avtor videa Marko Naberšnik.

A. J.