Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Ada je deseta opera Tomaža Sveteta in hkrati tretja, napisana za Slovensko komorno glasbeno gledališče. Foto: BoBo Naslovno vlogo so v ljubljanski operi zaupali Katji Konvalinka, ki je pod okriljem te ustanove nastopila že v Don Kihotu, Carmen, Nabuccu in drugih predstavah. Foto: SNG Opera in balet Ljubljana Dodaj v

Ada: nova slovenska opera o pesnici, ki je njen čas ni razumel

V ljubljanski Operi premiera opere o iskanju pesniškega izraza Ada

24. oktober 2017 ob 09:59

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Ada Škerl, ki je s svojim pesniškim izrazom nakazovala pot avtorjem kultne zbirke Pesmi štirih, je, za razliko od moških kolegov, v svojem času ostala spregledana. K njeni rehabilitaciji bi rada pripomogla tudi ekipa nove slovenske opere, Ada.

V SNG Opera in balet Ljubljana bodo nocoj premierno uprizorili novo slovensko operno delo Ada, ki ga je na libreto pesnika Iva Svetine zložil skladatelj Tomaž Svete. Na oder so postavili življenjsko zgodbo prezrte slovenske pesnice Ade Škerl, ki je hkrati zgodba vseh umetnikov, ki iščejo svoj izraz.

Izhodišče za libreto je Svetina našel v slovenski pesnici Adi Škerl (1924-2009) in njeni pesniški zbirki Senca v srcu (1949), ki velja za prvo zbirko intimistične poezije po drugi svetovni vojni pri nas. Libreto opere je postavil v čas socialistične cenzure, ki je dušila umetničino ustvarjanje. A čeprav se njen način pisanja ni ujemal s takratnimi predstavami oblasti o pesništvu, ji je uspelo izdati zbirko liričnih pesmi.

Pred svojim časom

Poleg oblasti je bila tudi tedanja kritika do zbirke izrazito odklonilna, očitali so ji, da je dekadentna in brezidejna. Potisnila jo je v umetniško osamo, v kateri je morala vztrajati vse do svoje smrti. Za uradne začetnike moderne poezije tako velja pesniška četverica, ki je leta 1953 izdala zbirko Pesmi štirih. Ti se za svojo predhodnico Ado Škerl nikoli niso dovolj zavzeli, je na nedavni novinarski konferenci povedal Svetina, ki je v libretu želel poustvariti usodo pesnice v času, ki ji ni bil naklonjen.

Pod okriljem Sapfo, prve lirske pesnice

Po besedah režiserke Eve Hribernik se Ada znajde v sistemu, ki uniči in zaduši njeno hrepenenje, njeno potrebo po izpovedi čustev. Družbeni sistem, v katerega vstopi gledalec, spominja na nekakšen labirint, iz katerega ni izhoda. V labirintu biva minotaver v preobleki mame, urednika, njene najboljše prijateljice Marte, njenega fanta Vladimirja in študenta medicine Milana, ki preži na naslednjo žrtev. Ada se počuti izgubljeno in ujeto. Nad njeno usodo bdi mati poezije, antična grška pesnica Sapfo.

Po režiserkinem prepričanju je Adina zgodba hkrati zgodba vseh umetnikov, ki jih duši sistem in iščejo svoj izraz. Svete pa meni, da bi operno delo lahko pripomoglo k rehabilitaciji njenega dela in pesniške osebnosti. Za 61-letnega skladatelja, profesorja kompozicije na mariborski pedagoški fakulteti, je sicer Ada deseta opera in hkrati tretja, napisana za Slovensko komorno glasbeno gledališče.

Ado bo upodobila Katja Konvalinka, ki je hkrati producentka opere, Sapfo pa Irena Yebuah Tiran. V vlogi matere bo nastopila Barbara Sorč, v vlogi Marte Tajda Jovanovič, v vlogi Vladimirja Klemen Torkar, v vlogi Milana Rok Bavčar in v vlogi urednika Anton Habjan.

Dirigiral bo Simon Dvoršak, pod dramaturgijo se podpisuje Katja Gorečan, pod scenografijo in kostumografijo pa Jaro Ješe. Glasbo bo izvajal ansambel Slovenskega komornega glasbenega gledališča.

A. J.