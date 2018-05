Afera Panamski dokumenti kmalu kot film v režiji Stevena Soderbergha

11,5 milijona dokumentov o davčnih prevarah

3. maj 2018 ob 09:52

Los Angeles - MMC RTV SLO, STA

Oskarjevec Steven Soderbergh, znan po filmih Preprodajalci, Erin Brockovich in Oceanovih 11, se bo v novem filmu lotil zgodbe o Panamskih dokumentih, ki so razkrili podrobnosti o skritih finančnih poslih.

Ameriški režiser je z javnostjo že delil, da bo film o aferi Panamski dokumenti naslovljen The Laundromat, že pred dvema letoma pa je tudi napovedal, da bo film produciral.

Temeljil bo na knjigi Pulitzerjevega nagrajenca

Filmu o aferi Panamski dokumenti bo kot literarna predloga služila knjiga Pulitzerjevega nagrajenca in preiskovalnega novinarja Jakea Bernsteina z naslovom Secrecy World. Bernstein je bil eden izmed novinarjev Mednarodnega konzorcija preiskovalnih novinarjev (ICIJ), ki so pomagali pri razkritju zgodbe širši javnosti.

11,5 milijona dokumentov o izogibanjih davkom

Panamski dokumenti vsebujejo 11,5 milijona dokumentov, ki so v javnost pricurljali iz podjetja Mossack Fonseca s sedežem v Panami. Gre za eno največjih družb za registracijo podjetij v davčnih oazah. Razkrili so, koliko njihovih izredno bogatih strank je uporabljalo sistem legalnih, labirintnih poslovodnih sistemov, da bi se izognili plačilu davkom.

Na ta način se je okoristilo več kot sto svetovnih politikov, športnikov in drugih. Med strankami podjetja sta bila na primer ruski predsednik Vladimir Putin in pakistanski predsednik vlade Nawaz Sharif ter režiserja Pedro Almodovar in Stanley Kubrick.

Dokumente je razkril anonimni vir, ki jih je predal nemškemu časopisu Süddeutsche Zeitung, njim jih je posredoval ICIJ. Ta jih je nato delil z mrežo mednarodnih partnerjev, vključno z britanskim Guardianom in BBC-jem.

Posnel je film s pametnim telefonom

Režiser Soderbergh, znan med drugim po filmih Seks, laži in videotrakovi, Solaris in Špicelj! ter seriji filmov o Oceanovih, je bil v zadnjem obdobju izjemno produktiven, saj je objavil poskusno aplikacijo, povezano s HBO-jevo miniserijo Mosaic, predstavil celovečerna filma Loganovi srečneži in Neprištevna, ki ga je v celoti posnel s pametnim telefonom. Ravnokar pa je v postprodukciji njegov film z naslovom High Flying Bird.

N. Š.