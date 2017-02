Agenti FSB-ja preiskali skladiščni depo muzeja Ermitaž

"Agentje so prišli na pomoč pred goljufivimi gradbenimi podjetji"

5. februar 2017 ob 13:31

Sankt Peterburg - MMC RTV SLO

Ruski FSB je preiskal prostore in dokumentacijo gradbenega projekta restavratorsko-skladiščne stavbe muzeja Ermitraž. Izginilo naj bi za okoli milijardo rubljev, medtem ko opozicija namiguje, da gre za svarilo direktorju.

Zaskrbljenost glede preiskave agentov tajne službe FSB v državnem muzeju Ermitaž v Peterburgu je odveč, je pojasnil direktor muzeja Mihail Piotrovski in dodal, da so agentje prišli zgolj muzeju na pomoč pred goljufivimi gradbenimi podjetji, je poročal spletni The Art Newspaper. Po navedbah tamkajšnjih novinarjev naj bi agentje preiskovali izginotje milijarde rubljev v gradbenih malverzacijah.

"S FSB-jem smo glede gradbenih projektov v nenehnem stiku, tako da agentje nadzirajo dokumentacijo in izvedbo projektov vse od snovanja do konca, saj goljufov in oderuhov kar mrgoli, še posebej med gradbenimi podjetji," je pojasnil direktor.

Muzej je namreč nenehno zapleten v številne tožbe z gradbenimi podjetji, ki ne naredijo tega, kar so v pogodbah obljubila, je nadaljeval in hkrati kritiziral zakon, ki zahteva, da se posli vedno dodelijo najcenejšemu ponudniku, ki je praviloma "najmanj znan in najbolj nesposoben".

Najsodobnejša restavracijsko-skladiščna stavba

V muzeju Ermitaž so potrdili, da so v torek preiskovalci FSB-ja preiskovali delovne procese in dokumentacijo v muzejskem tehnološko najsodobnejšem restavracijsko-skladiščnem centru Staraja Derevnja. Spomnimo, da je leta 2015 Ermitaž naznanil 3,7 milijarde rubljev vreden projekt gradnje tretje faze omenjenega muzejskega kompleksa. Skupni ocenjeni strošek gradnje moderne stavbe v obliki steklene kocke, ki jo je zasnoval arhitekt Rem Koolhaas, pa je 7,4 milijarde rubljev (približno 116 milijonov evrov).

Preiskava FSB-ja sicer časovno sovpada s kontroverzno odločitvijo ruske vlade, da katedralo sv. Izaka vrne Ruski pravoslavni cerkvi. Gre za peterburški zgodovinski in kulturni spomenik narodnega pomena, ki so ga sovjetske oblasti spremenile v muzej. Piotrovski je bil glasen nasprotnik vračila katedrale Cerkvi, zato so opozicijski mediji že namigovali, da so se agentje v Ermitažu pojavili kot svarilo direktorju.

G. K.