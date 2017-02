Ah, te orglice: festival, ki obuja skoraj pozabljeno glasbilo

Za predstavitev manj znanih mojstrov tega glasbila

25. februar 2017 ob 12:55

Mokronog/Trebnje - MMC RTV SLO/STA

Mednarodni festival ustnih harmonik Ah, te orglice bo letos polnoleten. Po 18 letih obujanja tega nekoliko pozabljenega glasbila njegova festivalska komisija opaža, da znanje udeležencev napreduje, zapostavljeno glasbilo pa se vrača v otroške roke.

18. festival se je začel v mokronoškem upravno-kulturnem središču s tekmovanjem orgličarskih skupin. Hkrati v avli Centra za izobraževanje in kulturo v Trebnjem poteka tekmovanje orgličarjev solistov, večerni galakoncert pa bodo pripravili v omenjeni mokronoški dvorani.

Po besedah pobudnika in vodje festivala Staneta Pečka se letos predstavlja 17 solistov in 18 orgličarskih skupin iz Slovenije, Hrvaške in Avstrije. Častni uvod v glasbeni galavečer so zaupali slovenskemu koncertnemu ansamblu ustnih harmonik Sorarmonica, udeležencu lanskega svetovnega festivala ustnih harmonik v Tajvanu. V osrednjem delu bodo nato nastopili zlati solisti in skupine po izboru strokovnih komisij, kot osrednji gostje večera pa še člani italijanskega tria Armonauti harmonica.

V okviru spremljevalnega sporeda bodo v Mokronogu izvedli dopoldansko glasbeno delavnico Kako igrati na ustno harmoniko, pripravili bodo tudi prodajno razstavo teh priročnih glasbil. Namen revije oziroma festivala ustnih harmonikarjev je še bolj približati ljudem to prijazno glasbilo in predstaviti že uveljavljene in manj znane mojstre ustne harmonike oziroma orglic, pravi Peček.

M. K.