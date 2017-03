Aj Vejvej bo z ogromnimi kletkami "zavzel" veliko jabolko

Eden njegovih večjih umetniških posegov v javni prostor

28. marec 2017 ob 12:23

New York - MMC RTV SLO/STA

Kitajski umetnik in aktivist Aj Vejvej bo jeseni v sklopu projekta Good Fences Make Good Neighbors po New Yorku postavil več kot 100 instalacij, med katerimi bo okoli deset ogromnih kletk.

Projekt bo po poročanju The New York Timesa eden od njegovih večjih umetniških posegov v javni prostor. Odprtje instalacije je napovedano za 12. oktober.

Razstavo je naročil ameriški Javni sklad za umetnost ob praznovanju 40-letnice obstoja. Naslov Aj Vejvejevega projekta je referenca na pesem Roberta Frosta z naslovom Mending Wall, v kateri je zapisal, da "dobre ograje ohranjajo dobre medsosedske odnose". Kitajski umetnik bo, med drugim v newyorških četrtih Manhattan, Queens in Brooklyn, poleg desetih kletk postavil še več svojih del.

Reakcija na aktualno ameriško politiko

Aj Vejvej je v 80. letih minulega stoletja nekaj časa živel v New Yorku. Zapisal je, da bo njegov projekt reakcija na odmik ameriške politike od načela odprtosti. Spomnil je, da je bilo po padcu Berlinskega zidu 11 držav obkroženih z zidovi in ograjami, danes pa je takšnih držav 70.

"Priča smo porastu nacionalizma, teženj k zapiranju meja in izključevalnem odnosu do beguncev in migrantov, ki so žrtve vojn ali globalizacije," je poudaril umetnik, ki je s svojimi deli že večkrat opozoril na begunsko problematiko. Med drugim se je fotografiral v pozi septembra 2015 utopljenega sirskega dečka ter v rešilne jopiče odel berlinsko koncertno dvorano Konzerthaus.

Nicholas Baume, direktor in glavni kustos Javnega sklada za umetnost od leta 2009, je povedal, da bo Aj Vejvejev projekt najbolj ambiciozen, ki se ga bodo lotili pod njegovim vodstvom, zagotovo pa bo najbolj razpršen po mestu.

Fundacija je doslej sodelovala s priznanimi umetniki, kot sta Alexander Calder in Sol LeWitt. Stoji za impozantnimi instalacijami, kot je bila The New York City Waterfalls, ki jo je leta 2008 za mesto ustvaril Olafur Eliasson.

A. K.