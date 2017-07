Akademija Branimir Slokar razpira prihodnost klasične glasbe

Ponedeljkov večer na Festivalu Ljubljana

17. julij 2017 ob 15:51

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

V okviru Ljubljana festivala bo nocoj v Grand hotelu Union prvi od treh koncertov, na katerem se bodo predstavili najboljši udeleženci solističnih mojstrskih tečajev Akademije Branimir Slokar.

Izvedli bodo ključna dela literature po izboru, izoblikovanem med tečaji. Ločeno od udeležencev pa bo nastopil tudi Mednarodni orkester Ljubljana.

Umetniško vodstvo nocojšnjega prvega koncerta najboljših udeležencev solističnih mojstrskih tečajev akademije, na katerih mladi glasbeniki poglabljajo svoje znanje iz solistične literature, ima v rokah klarinetist Francois Benda kot eden od vodij individualnih mojstrskih tečajev. Naslednja dva koncerta bosta 22. julija z oboistom Emanuelom Abbühlom kot umetniškim vodjo in prvega avgusta z umetniškim vodjo, pianistom Aleksandrom Madžarom, piše na spletni strani Ljubljana festivala.

Akademija Branimir Slokar se posveča razvoju mladih klasičnih glasbenikov, njihovemu nadaljnjemu izobraževanju in koncertom, na katerih lahko prikažejo svojo muzikalnost. Kot navaja uradna spletna stran, jih na letošnji poletni šoli poučuje osem profesorjev, poleg omenjenih še violinist Mihail Lvovič Bezverkni, violist Roland Glassl, violončelist Franz Bartolomey, flavtist Felix Renggli in fagotist Carlo Colombo.

Glasba spleta vezi mimo državnih meja

Ob mojstrskih tečajih v Ljubljani v okviru akademije deluje tudi Mednarodni orkester Ljubljana z glasbeniki iz približno 35 držav. Orkester nadarjenim posameznikom omogoča možnost najbolj primernega glasbenega izobraževanja s ciljem, da bi v glasbi dosegli odličnost, Akademija Branimir Slokar pa podpira njegov dolgoročni razvoj. Hkrati goji mlado generacijo glasbenikov, se osredotoča na spodbujanje in omogočanje mednarodne mobilnosti ter z glasbo utrjuje medkulturni dialog.

Mladim glasbenikom orkester omogoča, da si z igranjem v simfoničnem orkestru pridobijo izkušnje in sodelujejo s priznanimi profesorji, dirigenti ter solisti. Do zdaj je nastopil v Sloveniji, Italiji, Avstriji, na Hrvaškem, v Srbiji, Veliki Britaniji in Španiji.

Od Brahmsa do Verdija

V Grand hotelu Union bo orkester v tem času odigral dva koncerta. Na prvem, 23. julija, bodo glasbeniki pod vodstvom dirigentke Žive Ploj Peršuh poustvarili Brahmsovo Tragično uverturo, Beethovnovo četrto simfonijo, Wagnerjevo Siegfriedovo idilo in odlomke iz Puccinijeve opere Madama Butterfly. Na drugem koncertu, ki bo 30. julija, pa bodo pod vodstvom dirigenta Carla Rizzarija s partnerske Akademije sv. Cecilije v Rimu izvedli Rossinijevo uverturo k operi Semiramide, Berliozovo uverturo Rimski karneval, Verdijevo uverturo k operi Sicilijanske večernice in Schumannovo drugo simfonijo, še napoveduje spletna stran Ljubljana festivala.

A. J.