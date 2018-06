Akademija, ki podeljuje prestižne oskarje, je v svoje vrste povabila Špelo Čadež

Prestižno povabilo za slovensko režiserko in animatorko

27. junij 2018 ob 10:30,

zadnji poseg: 27. junij 2018 ob 12:05

Los Angeles - MMC RTV SLO

"Gre za še en zanimiv vidik letošnjih povabil med animiranimi filmi, saj so nekateri vabljeni filmski ustvarjalci isti, kot jih je Akademija v preteklih letih krivično spregledala. Med filmske ustvarjalce te kategorije spada tudi Špela Čadež, katere film Nočna ptica šteje za enega najboljših kratkih filmov pretekle dobe," je o povabilu slovenski ustvarjalki zapisal novinar Amid Amidi.

Režiserka in animatorka Špela Čadež je namreč prejela povabilo za članstvo v Akademiji za filmsko umetnost in znanost, torej v organizaciji, ki podeljuje prestižne nagrade oskar, so sporočili iz Slovenskega filmskega centra. Kot je povedala za STA, je povabilo že sprejela, ob tem je še dejala: "To je velika čast. Veselim se že ocenjevanja filmov."

Ne pridejo vsi izdelki zgolj iz Hollywooda

Po njenih besedah se je neodvisni animirani film v zadnjih letih precej boril na področju podeljevanja priznanj, saj je filmska industrija izjemno močna. Zato pride do skrajnosti, kot je bil lani, ko je oskarja za kratki animirani film prejel Dear Basketball, pri katerem sta sodelovala animator Glen Keane in ameriški košarkarski zvezdnik Kobe Bryant.

Špela Čadež nadalje meni, da je letos akademija hotela popraviti vtis in je povabila lepo število neodvisnih avtorjev animiranega filma. Zato upa, da bo tudi nagrada pripadla tistemu, ki si jo zasluži, in ne tistemu, ki je mogoče slavna osebnost v Los Angelesu. Čeprav gre za nagrado iz Hollywooda, pa so oskarji svetovno sprejeta nagrada. Zato je vsak, ki je povabljen, da sodeluje pri glasovanju, pomemben, da se bo ocenjevala tudi druga, ne le njihova produkcija, je dodala za STA.

V desetletju zvrhana malha lovorik

Leta 1977 rojena Špela Čadež spada med najproduktivnejše in mednarodno najuspešnejše filmske avtorje pri nas. V svojem desetletnem opusu je mednarodne festivalske žirije kot tudi svetovna občinstva prepričala zlasti s filmoma Boles (2013) in nepozabno Nočno ptico (2016).

O njenem delu priča tudi to, da je za svoje delo prejela že več kot sto mednarodnih in domačih nagrad ter nominacij. Do danes je v žep pospravila že štiri vesne, Župančičevo nagrado, glavne nagrade na festivalu animiranega filma Animafest v Zagrebu, festivalu animiranega in dokumentarnega filma DOK Leipzig, filmskem festivalu v Valladolidu in druge.

Ob teh lovorikah si je pred dvema letoma na mednarodnem festivalu kratkega filma v francoskem Clermont Ferrandu prislužila izjemno mednarodno prepoznavnost.

Ameriška organizacija na poti do raznolikosti

V zadnjih nekaj letih je Akademija, sicer ustanovljena leta 1927, naredila velike korake, da bi postala bolj vključujoča organizacija. Tako je pred dvema letoma napovedala, da si bo prizadevala do leta 2020 podvojiti število žensk in raznolikih članov organizacije.

"Letos 49 odstotkov novih članov predstavljajo ženske, s čimer se je skupni odstotek žensk v članstvu Akademije povečal na 31 odstotkov (lani 28 odstotkov). Nekaj sekcij je povabilo več žensk kot moških, vendar sekciji za kratke/animirane filme in vizualne učinke nista bili med njimi. Leta 2018 je med povabljenci tudi 38 odstotkov nebelcev, s čimer se je celotno število povečalo na 16 odstotkov (kar pomeni 3 odstotke več kot lani in dvakrat več kot leta 2015)," navaja Animation Magazine.

Med povabljenci tudi zvezdniška imena

Sicer pa med 928 povabljenimi najdemo imena, kot so ameriške igralke Jada Pinkett Smith, Amy Schumer, Ann Dowd in Christine Baranski ter komičarki Tiffany Haddish in Sarah Silverman.

Med izstopajočimi moškimi povabljenci pa sta afroameriška komik Dave Chappelle in igralec Daniel Kaluuya, ki je bil nominiran za oskarja v filmu Zbeži!, ter francosko-ameriški igralec Timothée Chalamet, ki pa je bil nominiran za oskarja v filmu Pokliči me po svojem imenu.

V znamenju kampanj #jaztudi in #oskarjitakobeli

Po poročanju New York Timesa se bo s priključitvijo novih članov število glasujočih za nagrade oskar povišalo na približno 9.300 ljudi, pri čemer gre za rekordno številko. Pretekle sezone podeljevanja nagrad so v Hollywoodu zaznamovale polemike, povezane s kampanjama #jaztudi (#MeToo), ki je izpostavila in dvignila zavest o spolnem nadlegovanju, ter #oskarjitakobeli (#OscarsSoWhite), ki je opominjala na v več pogledih pretirano "belo obarvane" oskarje.

P. G.