Dodaj v

Akcija beseda leta - MMCanaliza s Simono Klemenčič

Nabor kandidatov poteka do 19. decembra

11. december 2018 ob 12:56,

zadnji poseg: 12. december 2018 ob 14:55

MMC RTV SLO

ZRC SAZU in naš spletni portal že tretje leto izbiramo besedo leta, do zdaj ste poslali več kot sto predlogov, kar še vedno lahko počnete.

Svoje predloge lahko pošljete po številnih kanalih. Na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša bodo vaše predloge sprejemali po elektronski pošti beseda.leta@zrc-sazu.si, Facebooku ali Twitterju, na obeh platformah pa vaše predloge sprejemamo tudi na MMC-ju (Facebook, Twitter). Foto: MMC RTV SLO

V rubriki MMCanaliza je danes gostovala jezikoslovka Simona Klemenčič iz Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ZRC SAZU), ki je podrobneje predstavila akcijo beseda leta.

V pogovoru z voditeljem, novinarjem MMC-ja Slavkom Jeričem, sta govorila o tem, kako poteka sama akcija, katere besede lahko pošljete, in navsezadnje, kako se izbora besede leta lotevajo v drugih državah.

Na inovativen način predelane tujke

Simona Klemenčič je na začetku povedala, da so Slovenci kot narod zelo angažirani za takšno akcijo. Med predlogi je kar nekaj besed, ki so simpatične in kažejo, da je jezik živ in živahen. Predstavila je enega od predlogov: drečka, ki bi pomenila vrečko za "drekce". "Presenetljivo veliko je predlogov slovenskih besed ali na inovativen način predelanih tujk," je pojasnila.

Beseda leta je običajno povezana z dogodki, ki so zaznamovali oz. zadeli živec časa, predlani je bila to beseda begunec, lani pa besedna zveza evropski prvaki.

Med predlogi, ki jih boste poslali ali pa ste jih že, bo komisija izbrala primerne in jih dala na razpolago za glasovanje. Med primerne spadajo tiste besede, ki na določen način izražajo politično, gospodarsko, družbeno ali znanstveno življenje v preteklem letu.

Povedala pa je tudi, da predloge za nove besede pravzaprav dobivajo skozi vse leto, ne le v času akcije, česar so na SAZU veseli. Najljubše predloge občasno objavijo tudi na svojem računu na Facebooku.

"Slovenščina ni grda ali slabša zaradi prevzetih besed iz drugih jezikov"

Kako pa se sicer izbirajo nove besede v slovenskem jeziku? V prvi vrsti se gleda na rabo v jeziku, smo lahko izvedeli. Tipični primer je beseda notes, ki jo izgovarjamo narobe glede na njen angleški izvirnik, a se je kljub napačni rabi uveljavila kot slovenski izraz. Obenem pa je jezikoslovka opozorila, da je ogromno besed v slovenščini prevzetih, kar jeziku nič ne jemlje, kvečjemu dodaja. "Slovenščina ni grda ali slabša zaradi prevzetih besed iz drugih jezikov, do tega je treba imeti sproščen odnos."

Besedo leta izbirajo tudi v drugih državah. Beseda leta je letos v Švici postal dvoglavi orel, izraz, ki izhaja iz nogometa, natančneje svetovnega prvenstva v nogometu. Pri oxfordskem slovarju so medtem letos denimo izbrali besedo toxic (toksično), pri Collinsu pa single use (za enkratno uporabo). Ponekod izbirajo tudi antibesedo leta, ki je leto zaznamovala na negativen način.

Natečaj za najboljšo pesem

Znova pa obenem z akcijo poteka tudi natečaj za najboljšo pesem, v kateri boste morali uporabiti vse besede finalistke. Lani je bil izbor zmagovalca težek, vse pesmi so bile zanimive, je še povedala gostja MMCanalize.

Do 19. decembra lahko pošiljate svoje predloge

Svoje predloge lahko pošljete po številnih kanalih. Na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša bodo vaše predloge sprejemali po elektronski pošti beseda.leta@zrc-sazu.si, Facebooku ali Twitterju, na obeh platformah pa vaše predloge sprejemamo tudi na MMC-ju (Facebook, Twitter). Upoštevali bomo tudi vaše predloge, ki jih boste zapisali v komentarjih pod to novico. Predloge lahko pošiljate do 19. decembra. Dan pozneje, 20. decembra, bodo člani strokovne komisije staknili glave in iz množice predlogov odbrali deseterico besed, ki vam jih bodo predali v glasovanje. Razglasitev zmagovalke ‒ besede ali besedne zveze ‒ bo 9. januarja 2019 točno opoldne.

MMCanaliza: Beseda leta, Slavko Jerič z gostjo Simono Klemenčič

S. J.