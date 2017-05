Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! 81-letni francoski igralec je slovo napovedal na Mednarodnem filmskem festivalu v Liegeu. Foto: EPA Podobno kot boksar, ki si ne želi preveč boriti, si tudi jaz ne želim več preveč igrati v filmih. Leta 2012 so na festivalu v Locarnu Delonu podelili nagrado za življenjsko delo. Foto: EPA S Catherine Deneuve leta 1972 v filmu Un Flic. Foto: IMDb Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Alain Delon se poslavlja od filma, zdaj je na prvem mestu gledališče

Dobitnik cezarja in častnega zlatega medveda

9. maj 2017 ob 14:37

Pariz - MMC RTV SLO/STA

Po približno sto vlogah je legenda francoskega filmskega platna Alain Delon sklenil, da se dokončno poslovi od kamere. Pozornost od filma mu je že pred leti odtegnilo gledališče, ki je zdaj njegova prva strast.

Kot je napovedal na Mednarodnem filmskem festivalu v Liegeu, bo zadnjič v filmu nastopil jeseni. Med mednarodnem prizorišču smo ga nazadnje videli v filmu Asterix na olimpijskih igrah, ki sta ga leta 2008 posnela Frederic Forestier in Thomas Langmann, zatem pa je odkril veliko ljubezen do gledališča.

81-letni igralce je prepričan, da je trenutek za slovo od filmskega sveta, v katerega je bil vpet kar šest desetletij: "Podobno kot boksar, ki si ne želi preveč boriti, si tudi jaz ne želim več preveč igrati v filmih." Zadnjič ga bomo videli ob Juliette Binoche, ki jo je Delon opisal kot čudovito igralko, s katero je prijetno sodelovati. Nastopila bosta v filmu, ki ga bo posnel Patrice Leconte.



Delon, ki se je v dolgi karieri uveljavil kot eden najuspešnejših evropskih igralcev - posebej naklonjeno mu je medna občinstvo na Japonskem, kjer spada med najbolj priljubljene zahodne zvezdnike -, je veliki prelom doživel z vlogo v filmski priredbi romana Patricie Highsmith Nadarjeni gospod Ripley, naslovljeni V zenitu sonca, mednarodno pozornost pa je vzbudil leta 1960 z vlogo v filmu Luchina Viscontija Rocco in njegovi bratje.

Obraz hladnega preračunljivca

Najbolj prepoznaven je po vlogah hladnih in preračunljivih likov v akcijskih filmih, manj po komičnih vlogah. Med njegovimi najvidnejšimi nastopi velja omeniti Samuraja (1967) in Policaja (1972) v režiji Jean-Pierra Melvilla, Gospod Klein (1976) v režiji Josepha Loseyja ter Nouvelle vague (1990) v režiji Jean-Luca Godarda.

Časopisje je polnil tudi zaradi vpletenosti v nekaj škandalov. Povezovali so ga s podzemljem, med drugim pa je veliko prahu dvignila tako imenovana afera Marković - Delonovega telesnega stražarja Stevana Markovića so našli umorjenega v zelo nenavadnih okoliščinah. Rumeni tisk je njegovo ime preplavilo tudi, ko je bil v zvezi z igralko Romy Schneider med letoma 1959 in 1963.

Gledališče – najlepša stvar na svetu

Delon, ki se je leta 2012 umaknil iz soja žarometov, je oče štirih, živi pa med Francijo in Švico. Zadnje čase se posveča predvsem gledališču, za katerega pravi, da je zanj "najlepša stvar na svetu".

Je dobitnik številnih nagrad, med drugim cezarja za najboljšega igralca za vlogo v filmu Notre Histoire, v Berlinu pa so mu leta 1995 podelili častnega zlatega medveda. "Spoznal sem vse in prejel sem vse, vendar prava sreča je dajati," je nekoč dejal.

M. K.