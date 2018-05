Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 7 glasov Ocenite to novico! Shranjena korespondenca priča o tem, da si je bil Rickman zelo blizu z JK Rowling in svojim mladim soigralcem Danielom Radcliffom. Foto: IMDb Dodaj v

Alan Rickman nejevoljen ob "popreproščenem" Potterju

Na dražbo gredo njegova zasebna pisma

28. maj 2018 ob 10:14

Pisma iz zasebne zbirke pokojnega igralca Alana Rickmana razkrivajo, da je bil nezadovoljen z likom profesorja Robausa Rawsa, ki ga je igral v filmih o Harryju Potterju.

V pismu, ki ga je na Rickmana leta 2016 naslovil producent David Heyman, se igralcu zahvali, da je nastopil v drugem filmu iz serije, Harry Potter in dvorana skrivnosti. "Hvala, da si iz HP2 naredil uspešnico," piše. "Vem, da se na trenutke počutiš frustriranega, a zavedaj se, da si ključen del filmov. In briljanten si."

Nekakšni zadržki so očitno obstajali še vsaj do šestega filma. Med nastajanjem filma Harry Potter in Polkrvni princ (2009) je Rickman sestavil kratko besedilo, ki ga je naslovil V Robawsovi glavi (Inside Snape’s Head). V njem se pritožuje nad tem, kako je režiser David Yates pristopal k liku odljudnega profesorja, ki ga družinska preteklost povezuje z mladim Potterjem. "Zdi se, da se je Yates odločil, da vse to v teh okoliščinah - torej za t. i. najstniško občinstvo - sploh ni pomembno."



Rickmanova korespondenca – med papirji je tudi pismo pisateljice JK Rowling, ki se igralcu zahvaljuje, da "je znal interpretirati njen najkompleksnejši lik" – bo na prodaj na sejmu redkih knjig v Londonu. Cenilci so vrednost pisem ocenili na 950 tisoč funtov (približno milijon evrov).

V zbirki so še pisma, ki so jih Rickmanu poslali princ Charles, Bill Clinton in Tony Blair, in pa igralčev izvod scenarija za Umri pokončno, akcijski blockbuster iz leta 1988, v katerem je Rickman igral antologijskega zlikovca Hansa Gruberja.

Trgovec s knjigami Neil Pearson, ki je organiziral prodajo zbirke, je za The Mirror komentiral: "To je res čudovita zbirka. 35 škatel stvari je v njej, tudi scenarij za Truly Madly Deeply in scenarij za Robina Hooda, vsi njegovi dnevniki in korespondenca z bolj ali manj vsemi ljudmi, za katere ste kdaj slišali."

