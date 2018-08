Album zasedbe The Eagles dosegel 38-kratno platinasto naklado

Tudi na tretjem mestu njihov izdelek

22. avgust 2018 ob 08:43

Cleveland - MMC RTV SLO, STA

Kalifornijski rockerji The Eagles so prehiteli Michaela Jacksona v kategoriji najbolje prodajanega albuma vseh časov.

S kompilacijo Their Greatest Hits (1971–1975) so s prvega mesta izrinili Jacksonov album Thriller, po podatkih Združenja ameriške diskografske industrije (RIAA) pa so tudi na tretjem mestu s svojim drugim albumom Hotel California.

Plošča največjih uspešnic The Eagles je nedavno dosegla že kar 38 platinastih nazivov, saj so od izida leta 1976 prodali več kot 38 milijonov izvodov. Jacksonov Thriller je tako pristal na drugem mestu, njegova prodajna naklada pa od izida leta 1982 znaša okrog 33 milijonov. The Eagles so tudi na tretjem mestu s ploščo Hotel California iz leta 1976, ki so jo prodali v več kot 26 milijonih primerkov.

RIAA prodajo plošč v ameriški glasbeni industriji spremlja že 60 let ter pri tem podeljuje certifikate za zlate in platinaste plošče, ki dosežejo več kot pol milijona oziroma več kot milijon prodanih izvodov.

The Eagles so bili najbolje prodajana ameriška skupina v 70. letih. Po svetu so prodali več kot 150 milijonov plošč. Med njihovimi uspešnicami so Hotel California, Take It Easy, Witchy Woman, Desperado in številne druge. Skupina je bila leta 1998 uvrščena v dvorano slavnih rock'n'rolla v Clevelandu.

A. P. J.