Alec Baldwin v vlogi slepega človeka - diskriminatorna odločitev?

Igralec se na kritike še ni odzval

8. julij 2017 ob 19:12

Los Angeles - MMC RTV SLO

V novi hollywoodski romanci Blind (Slep) Alec Baldwin upodobi pisatelja, ki je v hudi prometni nesreči izgubil vid. Zaradi tega je tarča gneva družinske fundacije Ruderman, vplivne dobrodelne organizacije.

Družinska fundacija Ruderman je vodilna ameriška organizacija na področju pravic za invalidne igralce; med drugim sponzorirajo in izvajajo študije o pomanjkanju priložnosti za invalidne igralce v filmih.

Lanska raziskava je tako potrdila, da v 95 odstotkih primerov like, ki imajo tako ali drugačno hibo, igrajo ljudje brez nje. Približno v istem času je izšla tudi zelo odmevna kolumna na to temo v Los Angeles Timesu, ki jo je spisal Danny Woodburn, igralec in aktivist (spomnimo se ga kot Mickeyja Abotta v Seinfeldu).

Pred nekaj dnevi so podali mnenje, v katerem obsojajo celovečerec Blind, ki ga je režiral Michael Mailer in v katerem Demi Moore igra ženo obsojenega poslovneža, ki mora po nalogu sodišča skrbeti za slepega pisatelja Billa Oaklanda (Alec Baldwin).

"Alec Baldwin v tem filmu je samo najnovejši primer tega, da se invalidnost uporablja kot kostum," je izjavil predsednik fundacije Jay Ruderman. "Za družbo ni več sprejemljivo, da bi bel igralec igral temnopoltega. Invalidnost kot kostum mora postati enako nesprejemljiva."

Zasebno vodena organizacija, ki deluje že od leta 2002, je v preteklosti že kdaj javno nastopila proti kakim filmom - zmotila jih je denimo ekranizacija literarne uspešnice Ob tebi (Me Before You), ki se stopnjuje do samomora protagonista, ki je paraliziran. "Film Ob tebi ima za našo družbo globoko skrb vzbujajoče sporočilo o ljudeh z invalidnostjo," so takrat opozarjali. "Milijonom ljudi z invalidnostmi, ki imajo bogata, izpolnjujoča življenja, daje vedeti, da bi bili na boljšem, če bi vsemu naredili konec."

