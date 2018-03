Aleš Gabrič na mestu predsednika Slovenske matice nasledil Milčka Komelja

Volitve so prinesle še nekaj drugih sprememb

15. marec 2018 ob 21:43

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Mesto predsednika Slovenske matice, najstarejšega slovenskega kulturno-znanstvenega združenja in založbe, po novem zaseda Aleš Gabrič, znanstveni svetnik ljubljanskega Inštituta za novejšo zgodovino.

Aleš Gabrič je bil izbran za predsednika Slovenske matice (SM) v sredo na rednem volilnem zboru njenih članov, s čimer je na tem mestu po desetih letih nasledil akademika Milčka Komelja.

Gabrič je bil sicer že doslej član upravnega odbora in gospodarskega odseka SM-ja. Na Inštitutu za novejšo zgodovino proučuje novejšo slovensko kulturno in politično zgodovino. Je tudi predavatelj kulturne zgodovine na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani. Napisal je več znanstvenih monografij, je soavtor več zgodovinskih učbenikov, med njegovimi prispevki pa je tudi obsežnejša razprava o Slovenski matici v 20. stoletju, ki je bila objavljena v zborniku ob 150-letnici njene ustanovitve, je še mogoče prebrati na spletni stani Slovenske matice.

Z volitvami prišle spremembe in nekaj pomladitve

Nadalje je bil za novega podpredsednika izvoljen akademik Andrej Kranjc, Janez Stergar pa je bil znova izvoljen za podpredsednika. Ob enajstih - v večini že dosedanjih članov upravnega odbora SM-ja - so izvolili še več novih rednih članov upravnega odbora.

Za novega častnega člana SM-ja so zaradi njegovih zaslug za sprejem zakona o matici imenovali pisatelja in trenutnega ministra za kulturo Toneta Peršaka. Za zaslužna člana pa so imenovali Katjo Kleindienst in prej omenjenega Stergarja.

Lansko delovanje je bilo razmeroma uspešno

Člani so na prvem rednem zboru po decembrskem sprejemu zakona o SM-ju po sprejemu poročil o razmeroma uspešnem delu v preteklem letu ter razrešnice dosedanjemu vodstvu sprejeli tudi prenovljeni, z zakonom usklajeni statut, ki med drugim združenju vrača zgodovinsko ime Slovenska matica ter določa manj zapleten in predvidoma učinkovitejši sistem njenega upravljanja, še beremo na spletni strani matice.

P. G.