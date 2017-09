Aleš Novak na čelu Borštnikovega srečanja

Gledališki festival je bil od pomladi brez vodje

28. september 2017 ob 09:34

Maribor - MMC RTV SLO

Borštnikovo srečanje ima končno novega umetniškega direktorja, in sicer Aleša Novaka, ki ga je na to mesto imenovala komisija, potem ko je konec aprila odstopila Alja Predan, dosedanja umetniška direktorica tega gledališkega festivala.

Na javni razpis za delovno mesto pomočnika direktorja SNG Maribor za področje Borštnikovega srečanja so se po informacijah ministrstva za kulturo prijavili štirje kandidati, o njih pa je odločala komisija v sestavi: Tone Parljič, Alen Jelen in Marko Sosič. Imenuje pa ga minister za kulturo.

Ta mariborski gledališki festival je bil od pomladi brez umetniškega vodje, saj je Alja Predan odstopila s tega mesta zaradi spremenjenih razmer, v katerih je deloval festival v zadnjem letu dni, je takrat pojasnila za medije. Kot uradni razlog pobude za odstop, ki jo je podala direktorju Slovenskega narodnega gledališča (SNG) Maribor Danilu Roškerju, se sicer navajajo osebni razlogi. "Moje stališče v življenju je, da mora človek zamenjati svoje početje, ko je na vrhuncu. Mislim, da sem tukaj dosegla vse, kar sem lahko, zato se mi zdi zdaj pravi trenutek," je spomladi pojasnila Predanova. "So se pa razmere v zadnjem slabem letu dni nekoliko spremenile in v danih okoliščinah nimam več takšne motivacije, kot sem jo imela do zdaj."

Konsolidacija festivala pod vodstvom Alje Predan

Sicer je bila Predanova umetniška direktorica osem let, drugi mandat bi ji potekel septembra 2018. Za svojega naslednika si je zaželela nekoga, ki bo gradil na tem, kar je bilo do zdaj narejeno. Alja Predan je kot umetniška direktorica med drugim močno okrepila mednarodni značaj festivala in dosegla, da je festival postal samostojna organizacijska enota znotraj SNG-ja Maribor. Uspelo ji je okrepiti organizacijske ekipe, saj je umetniški direktor še vedno edini redno zaposleni pri tem projektu.

Ministrova sprememba ustanovnega akta

Na prvi razpis za delovno mesto umetniškega direktorja festivala, ki je bil objavljen marca letos, se je prijavilo šest kandidatov. Takrat je pogoje je izpolnjevala samo Vesna Jurca Tadel, vendar je komisija ni podprla. Minister za kulturo Tone Peršak je nato ob ponovljenem razpisu, ki je bil objavljen poleti, spremenil ustanovni akt tega gledališča. Tako po novem komisijo, ki ministru predlaga kandidata, sestavljajo le trije, in ne več pet članov. Po novem tudi vse tri člane komisije imenuje minister, predtem so jih imenovali AGRFT, Združenje dramskih umetnikov Slovenije, Društvo gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije, Društvo slovenskih pisateljev in Kulturniška zbornica Slovenije.

Časopis Večer navaja, da so z ministrstva za kulturo, ko so nanje naslovili vprašanje o imenovanju novega direktorja, prejeli odgovor: "Ime novega pomočnika direktorja za področje Boršnikovega srečanja bo znano v naslednjih dneh, ko bodo odločbe v zadevnem postopku postale dokončne (tj. z dnem njihove vročitve prijavljenim kandidatom). O izbranem kandidatu vas bomo obvestili s sporočilom za javnost." Ime novega pomočnika direktorja za področje Boršnikovega srečanja naj bi bilo tako uradno potrjeno v teh dneh - z dokončnostjo odločb oziroma z dnem njihove vročitve prijavljenim kandidatom. Nadalje Večer poroča, da jim je Novak že včeraj potrdil, da je prejel obvestilo o svojem imenovanju.

Aleš Novak je dosedanji direktor Javne agencije za knjigo RS (JAK), še predtem pa vodja Urada za kulturo in mladino na Mestni občini Maribor, kamor je prišel z direktorskega mesta Mladinskega kulturnega centra Maribor. Bil pa je tudi predsednik strokovne komisije Borštnikovega srečanja. Svoj petletni mandat umetniškega direktorja festivala bo nastopil s prvim dnem prihodnjega leta.

P. G.