Alessandro D'Avenia je italijanski pisatelj, scenarist in učitelj. Foto: Emka.si

Alessandro D'Avenia

(1977 - )

2. marec 2017 ob 21:08

MMC RTV SLO

Ko na cesti vidiš nekoga, ki se spotakne in pade, ti gre na smeh. Če si daleč. Če pa se približaš in vidiš, kako se obraz te osebe zvija od bolečine in se ne more pobrati, se prenehaš smejati in ti gre na jok. Prizor je isti, ti si isti, ženska ali moški je isti. To, kar je spremenjeno, je razdalja.

Ana Jurc