Ali še drži, da stradivarke zvenijo bolje od sodobnejših violin?

Raziskava na podlagi slepega testa

10. maj 2017 ob 13:35

New York/Pariz - MMC RTV SLO

Raziskovalci so se odločili razčistiti, ali danes še velja, da se slavne violine italijanskega izdelovalca Antonia Stradivarija ponašajo z boljšim zvenom kot njihove sodobne "kolegice".

Izredno čist zvok in bogata tonaliteta, ki odlikujeta t. i. stradivarke, sta jim prinesla legendarni sloves. Vendar sta nedavna slepa testa, ki so ju izvedli v koncertnih dvoranah v New Yorku in Parizu, pokazala, da je bil poslušalcem bolj všečen zvok sodobnih violin. Rezultati študije, ki jo je vodila strokovnjakinja za akustiko violin Claudia Fritz s pariške univerze, ki nosi ime po Pierru in Marie Curie, so objavljeni v publikaciji Proceedings of the National Academy of Sciences.

Violine v rokah svetovno znanih solistov

Raziskovalci so desetim svetovno znanim solistom, med katerimi so med drugim bili Rus Ilja Kaler, Kitajka Susanne Hou in Američan Giora Schmidt, dali na razpolago tri stradivarke in tri violine sodobne izdelave. Glasbeniki so z zavezanimi očmi igrali pred 55 poslušalci v Parizu in pred 82 poslušalci v New Yorku, pri čemer so bili izvajalci skriti za zastorom.

"Ne glede na glasbene izkušnje so bile poslušalcem nove violine bolj všeč v primerjavi s starimi in so izrazili mnenje, da je zvok novih boljši od zvoka starih violin," beremo v rezultatih študije. Ob tem so raziskovalci poudarili še, da niso ne solisti ne poslušalci mogli "ločiti starih od novih violin", poroča The Telegraph.

Mitski status stradivark

"Večina priznanih violinistov od začetka 19. stoletja je igrala instrumente, ki sta jih izdelala ali Stradivari ali Guarneri del Gesu, in to zgodovinsko dejstvo je pogosto obravnavano kot dokaz, da imajo te violine z neko posebno kombinacijo izvajalskih lastnosti, ki je novejši instrumenti ne premorejo," je razložila Claudia Fritz.

Dodala je še, da je mogoče, da je "sodobnim izdelovalcem violin uspelo nekako premostiti razkorak med starim in novim – ali pa ta ni bil nikoli tako velik, kot se je predpostavljalo". Pravzaprav se je stradivarkam pripisovalo skorajda čudežne lastnosti, in "to prepričanje je v violinskem svetu vladalo več stoletij", je še razložila Fritzeva.

Raziskovalci so po poročanju nemške tiskovne agencije DPA tako sklenili tudi, da se lahko v nasprotju s sicer razširjenim prepričanjem solistom na tekmovanjih v igranju na violino torej bolj splača v roke vzeti novejši inštrument - pri čemer pa so postavili pogoj, da mora biti v tem primeru izvor violine sodnikom neznan.

Antonio Stradivari (1644—1737) je v zgodovino zapisan kot najslavnejši izdelovalec godal. Najverjetneje je bil učenec Nicola Amatia, leta 1680 je odprl lastno delavnico v rodni Cremoni v Lombardiji. Cene njegovih violin dandanes dosegajo milijonske zneske. V času življenja naj bi izdelal okoli 1.100 instrumentov, od katerih jih je do danes preživelo okoli 650, od tega je okoli 500 violin in 60 violončelov.

P. G.