Alicia Vikander: obraz nove generacije akcijskih junakinj

Alicia Vikander je nova Lara Croft

19. marec 2018 ob 11:59

Los Angeles - MMC RTV SLO

Je nov obraz Tomb Raiderja, naslednica Angeline Jolie, toda 29-letna švedska igralka Alicia Vikander še zdaleč ni novinka v svetu blišča in zabave. Med drugim se lahko pohvali z oskarjem za najboljšo stransko vlogo v filmu Dansko dekle.

Kot deklica je sanjala o baletni karieri, a je po poškodbah in operacijah hrbta in stopal baletne čeveljčke zamenjala za igralsko kariero. V zadnjih dveh letih je stopila ob bok najopaznejših hollywoodskih igralk ta hip. Rodila se je 3. oktobra 1988 v Göteborgu. Po ločitvi staršev, ko je bila stara dve leti, je odraščala z mamo.

Balet je trenirala na kraljevi švedski šoli za balet in pozneje v New Yorku. Nato pa se je začela njena igralska kariera, ko je začela dobivati vloge v švedskih kratkih filmih in televizijskih serijah. Za svojo vlogo v filmu Pure je leta 2010 prejela švedsko nagrado Guldbagge za najboljšo igralko.

Za njo je deset let trdega dela, ki jo je posledično pripeljalo v Hollywood. Občinstvu in kritikom se je prikupila na račun svoje vloge v filmu Dansko dekle, kjer je upodobila Gerdo Wegener. Za vlogo je prejela več nagrad - med njimi tudi oskarja. Hkrati so jo lahko filmski ljubitelji spremljali v filmih Jason Bourne, Testament Of Youth in Mož iz agencije U.N.C.L.E.

"Tako sem srečna, da je moje delo moja strast. In v vseh teh letih sem spoznala, da želim nastopati v filmih, ko so ideje za njih še v povojih. Nočem samo prejeti v roke scenarija na prvem snemalnem dnevu," je priznala z oskarjem nagrajena igralka. "Nekateri igralci berejo veliko knjig, da naštudirajo ozadja likov, ki jih upodabljajo, sama se rada pogovarjam z ljudmi. Rada potujem. Mislim, da sem obiskala že več kot 50 držav," je priznala igalka.

Nova Lara Croft

Aprila 2016 je prišla v javnost novica, da se bo vživela v vlogo ikonične Lare Croft. "Ko so me vprašali, ali bi zaigrala v filmu, sem bila res vznemirjena - Lara Croft je res ikoničen lik," je priznala takrat v pogovoru za Vanity Fair. "Mislim, da se lahko ljudje identificirajo z njo iz različnih razlogov. Toda sama jo vidim kot vzor za številne mlade ženske," je nadaljevala Vikanderjeva.

"Poskuša najti svoj prostor na svetu in spojiti svojo prihodnost in preteklost. Je fantastična mešanica različnih vrlin - močna, pametna, ranljiva in povrh vsega še lomi kosti," je dodala igralka in priznala, da je to vloga, ki je drugačna od tistih, ki jih je upodabljala v preteklosti. "Zabavno je razmišljati kot Lara. Prav tako pa je velik zalogaj vloga, ki zahteva še fizično spretnost," je še dodala igralka.

Je obraz nove stare generacije ženskih junakinj. "Odrgnine in modrice lahko preživiš, toda mraz - to je največja težava. Ko dosežeš stopnjo podhladitve ... Morali smo celo posneti na novo nekatere prizore, ker sem bila videti tako modra na kameri, da tega niso mogli popraviti v postprodukciji," se je spominjala Vikanderjeva.

"Uspeh ti prinese samo iluzijo glamurja"

Manj znan podatek je, da je navdušenka nad meditacijo, ki jo je prakticiral njen oče. Ko je bila stara 15 let, se je priključila skupini, kjer je bila edina udeleženka stara manj kot 45 let. "Drugače pa je igranje težko delo," je priznala igralka, ki se je za vlogo v filmu A Royal Affair leta 2012 morala naučiti danščino v osmih tednih, za vlogo v filmu Tomb Raider pa je toliko trenirala, da je dobila za šest kilogramov mišične mase. "Zdaj sem samo srečna, da lahko bolj ali manj odločam, s kom bom delala. Uspeh ti prinese samo iluzijo glamurja. Moji najbližji prijatelji so ostali isti. In moje zasebno življenje se precej razlikuje od javnega - včasih ju težko primerjam," je še dodala Vikanderjeva.

Igralka je od leta 2014 v zvezi z igralcem Michaelom Fassbenderjem, s katerim se je lani poročila na Ibizi. Par se je zaljubil med snemanjem filma Luč sredi morja in od takrat varuje svojo zasebnost pred sedmo silo. "Med nama je takoj nastala kemija, iskra, intenzivnost," je v nekem pogovoru dejal Fassbender in nadaljeval: "Rekel sem si: 'To dekle me straši.' Je tako kruta in pogumna ... To me je navdušilo."

Zaljubljenca sta se v javnosti prvič pojavila skupaj januarja 2016 na podelitvi zlatih globusov, lani septembra pa je Alicia o svojem izbrancu dejala: "V bistvu nikoli nisva skrivala, da sva par, le raje imava zasebnost."

K. K.