Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Pred začetkom 27. festivala Dnevi komedije selektorica Alja Predan z žalostjo ugotavlja, da to zvrst na naših odrih premalo igramo, predvsem pa se premalo posvečamo žlahtni komediji. Foto: BoBo Dodaj v

Alja Predan

1. marec 2018 ob 19:39

Ljubljana - MMC RTV SLO

Kot da živimo v idealnem svetu, v idealni družbi, z idealnimi politiki in idealnimi tajkuni, z idealno strpnimi sodržavljani, ki oberoč sprejemajo vse drugačne in različne in ni nikakršnih težav ali anomalij, ki bi jih kazalo razgaliti in osmešiti.

Dramaturginja v celjskem gledališču in selektorica festivala Dnevi komedije o pomanjkanju satire v slovenskih gledališčih.

M. K.