V Dramo je Jovanović prišel že med študijem in v dobrih desetih letih postal njen nepogrešljivi člen. Foto: MMC RTV SLO/ Miloš Ojdanić

Aljaž Jovanović

(1984)

5. april 2018 ob 21:29

Ljubljana - MMC RTV SLO

Imel sem srečo, da ko sem prišel v Dramo, nisem imel težav z vprašanjem zaposlitve. S tem se mi ni bilo treba ukvarjati. Ne bežim od tega, da bi rekel, joj, imel sem srečo. Ampak vse je kar prihajalo: bil sem tu, vloge so prihajale, skratka, ni mi bilo težko. Bilo mi je super. "Tu imaš glavno vlogo v Oresteji. Marko Mandić je odpovedal in ti igraš namesto njega." Kaj hočeš lepšega?! Vse se mi je odprlo. Včasih pomislim, kako imajo eni velike težave, in se vprašam, ali bi jih tudi jaz moral imeti. Ampak ne, vsak ima svojo zgodbo, hvaležen sem, da je šlo pri meni gladko, da je bila moja pot do zdaj odprta.

Ana Jurc