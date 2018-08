Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.7 od 3 glasov Ocenite to novico! Leta 1949 rojeni Haruki Murakami, ki že mnogo let velja za favorita za Nobelovo nagrado za književnost, se je znašel tudi v četverici nominirancev za tako rekoč alternativno Nobelovo nagrado za književnost. Foto: AP Kim Thúy, leta 1968 v Vietnamu rojena Kanadčanka, je po mnenju Nove akademije "znana po svojih kratkih in elegantnih zgodbah o tem, kako je biti begunec ali priseljenec ter o izzivih prilagajanja novi kulturi". Foto: Wikipedia Commons Leta 1937 rojena Maryse Condé velja za eno izmed najpomembnejših frankofonskih imen sveta književnosti. Foto: Wikipedia Commons S svojimi glasovi so bili bralci radodarni tudi do leta 1960 rojenega Britanca Neila Gaimana. Foto: Wikipedia Commons Sorodne novice Imate predlog za "alternativnega nobelovca"? Švedi poslušajo V letu 2018 ne bo Nobelove nagrade za književnost Dodaj v

Alternativna Nobelova nagrada za književnost: znana je četverica imen ožjega izbora

Za nagrado se potegujejo dve književnici in dva književnika

29. avgust 2018 ob 20:08

Stockholm

Haruki Murakami, Kim Thúy, Maryse Condé in Neil Gaiman je četverica imen, ki je pristala v ožjem izboru nominirancev za nagrado za književnost tako imenovane Nove akademije, ki so jo ustanovili po tem, ko je Švedska akademija napovedala, da zaradi škandalov letos ne bo podelila Nobelove nagrade za književnost.

Sprva so najširši nabor kandidatov za nominacije za alternativno Nobelovo nagrado za književnost pripravili švedski knjižničarji, nato pa je bila pozvana javnost, da do 14. avgusta glasuje za svoje kandidate. Ta ožji seznam štirih imen je zdaj v roke dobila žirija Nove akademije, ki bo izbrala nagrajenca.

Razglasitev nagrajenca bo oktobra, torej istega meseca, kot so tradicionalno razkrili prejemnika Nobelove nagrade. Napovedali so še, da bodo 11. decembra, torej dan po tem, ko Nobelovo nagrado običajno podelijo na slovesnosti, uradno razpustili to novoustanovljeno združenje.

Nagrado je na začetku leta osnovala novinarka Alexandra Pascalidou, potem ko se je Švedska akademija spoprijemala z obtožbami o spolnem napadu, ki naj bi ga storil francoski fotograf Jean-Claude Arnault, mož ene izmed članic akademije, pisateljice Katarine Frostenson. Junija letos so ga obtožili posilstva, a obtožbo zanika.

"Medtem ko se oni prepirajo in poglabljajo v svoje konflikte, mi spodbujamo književnost in vse ljudi, ki ljubijo književnost, bojujemo se proti neenakosti in vsemu drugemu, kar se ne poda naši državi in našemu času," je povedala Alexandra Pascalidou v preteklem mesecu za švedski portal The Local.

Svoj glas oddalo več kot 30.000 ljudi

Pascalidoujeva in drugi, ki so se povezali v Novo akademijo, so bralce po svetu povabili, da oddajo svoj glas za enega izmed 46 avtorjev, ki so jih torej izbrali knjižničarji. Svoj glas je oddalo več kot 30.000 ljudi, so sporočili iz združenja. Končni ožji izbor zdaj sestavljata dve ženski in dva moška, kar pa ni naključje. Nova akademija je namreč za ožji izbor zahtevala spolno kvoto, ki torej vključuje po dva pripadnika obeh spolov.

Kot so zapisali pri Novi akademiji, je umetniško ustvarjanje Neila Gaimana "obsežno in je z naslovi, kot so American Gods, Anansi Boys, Coraline, The Sandman: Book of Dreams, The Dream Hunters in Graveyard Book, če jih navedemo le nekaj, danes zvezda fantazijskega neba z bralci po vsem svetu, mladimi in starimi".

Glede Maryse Condé, ki prihaja z otoka Guadeloupe v Karibskem morju, beremo, da je "ena izmed najpomembnejših frankofonskih avtorjev, katerih dela imajo pomemben vpliv na Karibih in v Afriki. Pogosto poudarja, kako je kolonializem spremenil svet – in kako tisti, ki so trpeli, kradejo nazaj svojo dediščino."

V Vietnamu rojena Kanadčanka Kim Thúy "je znana po svojih kratkih in elegantnih zgodbah o tem, kako je biti begunec ali priseljenec ter o izzivih prilagajanja novi kulturi. V njenih romanih se srečujemo z vietnamskimi barvami in okusi, težavami izgnanstva, pa tudi z obiljem in iskanjem identitete, v katerem se lahko vsi prepoznamo."

Glede japonskega knjižnega zvezdnika Harukija Murakamija, ki se je pogosto omenjal med favoriti za Nobelovo nagrado za književnost, pa beremo: "S kombiniranjem popkulture z magičnim realizmom je s svojimi romani in zbirkami kratkih zgodb pritegnil veliko pozornosti in pridobil predane bralce po vsem svetu."

Končno odločitev bo sprejela strokovna žirija Nove akademije, razglasitev nagrajenca je napovedana za 12. oktober.

P. G.