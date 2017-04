Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Amala se bo predstavila z edinstveno novo romsko glasbo, ki bi jo lahko muzikološko gledano imenovali romski simfonični etno-džez ali podobno. Foto: Grega Fenn Deržič Amala že 20 let ustvarja pod vodstvom skladatelja in večinštrumentalista Imerja Brizanija, ki je bil aprila 2016 odlikovan z medaljo za zasluge za ustvarjalni prispevek k uveljavljanju in prepoznavnosti romske kulture v Sloveniji. Foto: Domen Pal Sorodne novice Noctiferia v Drami? Ne bodo se tresle šipe. Drama Akustika leto končuje z etnoritmi Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Amala v Drami: ko zapriseženi džezist poišče navdih pri svojih romskih koreninah

50. koncert cikla Drama Akustika

9. april 2017 ob 11:11

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Drama Akustika se bo danes odvila v znamenju dveh okroglih številk. Odvil se bo 50. nastop v sklopu koncertnega cikla, 20 let delovanja pa praznujejo tokratni nastopajoči. Ob svetovnem dnevu Romov bo na oder stopila skupina Amala.

Glasbeniki pod vodstvom skladatelja in multinstrumentalista Imerja Traje Brizanija bodo nastopili z edinstveno novo romsko glasbo, ki bi jo lahko imenovali "romski simfonični etno-džez".

Brizani je na slovenskem glasbenem prizorišču prisoten več kot tri desetletja, prvič je nase opozoril kot basist v ansamblih popularne glasbe, pozneje pa je svoje improvizacijske talente uveljavil v džezu.

Glasbenik, ki podpisuje bogat glasbeni opus, nastopa na številnih festivalih doma in v tujini. Za svoje delo je prejel vrsto nagrad in priznanj. Predsednik republike Borut Pahor ga je aprila lani odlikoval z medaljo za zasluge za ustvarjalni prispevek k uveljavljanju in prepoznavnosti romske kulture v Sloveniji. Izdal je več kot 20 avtorskih albumov in sodeloval s številnimi vrhunskimi slovenskimi in tujimi glasbeniki. Leta 1993 je ustanovil džez zasedbo Brizani Project in z njo posnel pet avtorskih albumov.

Zapriseženi džezist se je začel sredi devetdesetih let vse bolj zanimati za svoje romske korenine in ustanovil skupino Amala, katere glasba je preplet tradicionalnih romskih elementov in sodobnih džezovskih prijemov. V njegovi glasbi vse navidezno nezdružljive prvine kljub spoju ohranjajo identiteto, izraz in so v medsebojni sinergiji glasbeni unikum.

Štiri leta glasbenega cikla

Amala bo tako drevi ob 20.00 izvedla 50. nastop v sklopu nedeljskega glasbenega programa Drame Drama Akustika. Prvi koncert iz sklopa je bil 10. novembra 2013, ko je v Drami potekal Festival slovenskega šansona. Nato se je na akustičnih večerih zvrstilo veliko priznanih imen.

Čompe so nastopile ob 90. življenjskem jubileju Štefke Drolc, Brina ob desetletnici svojega delovanja, na sporedu pa so bili tudi Terrafolk in Simbolični orkester, Marko Brecelj, Katalena, Silence, Mascara Quartet in Vasko Atanasovski Trio, Iztok Mlakar, Robert Jukič, Avtomobili, Manouche, Vlado Kreslin z očetom Milanom Kreslinom, Svetlana Makarovič in Milko Lazar ter Klemen Klemen s 50 gosti. Nazadnje so svojo mehkejšo, akustično plat predstavili metalci Noctiferia.

M. K.