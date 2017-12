Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.4 od 7 glasov Ocenite to novico! Za iskalci arheoloških zakladov ostajala prekopana zemlja. Foto: BoBo Na svetem Pavlu ne mine konec tedna brez brnenja detektorjev kovin. Foto: Pixabay Sorodne novice Slovenske arheologe navdušila izjemna najdba živalskih kosti iz stare kamene dobe Dodaj v

Amaterski zbiralci ropajo hrib svetega Pavla nad Vrtovinom

Ne mine konec tedna, ne da bi brneli detektorji kovin

29. december 2017 ob 21:12

Ajdovščina - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

Zbirateljstvo starin in arheoloških ostalin pogosto ne pozna meja, saj je že nekaj časa na udaru iskalcev kulturno-zgodovinskih ostankov hrib svetega Pavla nad Vrtovinom na Ajdovskem.

Območje je bilo v preteklosti rimska naselbina, o čemer pričajo vodnjak, grobovi in v skalo vklesana znamenja iz tistega časa. Sveti Pavel je spomeniško zaščiten, a to ne preprečuje nezakonitih izkopavanj in ropanj. Domačini so ogorčeni.

Skoraj ne mine konec tedna, da na svetem Pavu, kakor hribu pravijo domačini, ne bi brneli detektorji kovin in za iskalci arheoloških zakladov ostajala prekopana zemlja. Eden, ki so ga zalotili pri tem opravilu, je v popoldnevu izkopal 25 lukenj, po koncu večdnevnega izkopavanja pa se je to ustavilo pri številu 103, se ogorčen spominja Simon Čermelj: "Trenutno hodijo eni iz Kamnika in kopljejo pri rimskem vodnjaku."

"Kot sem slišala od ljudi, ki kopljejo, gre dosti najdenega v tujino, in to je potem izgubljena stvar, a ne," je v pogovoru za Radio Slovenija ugotavljala Nada Bratina in dodala: "Če država ne misli ukrepati, sem mislila, da bi kar mi sami izkopali predmete in naredili zbirko, ki bi bila na ogled turistom."



Domačini prst uperjajo v zavod za varstvo kulturne dediščine. A ta je nemočen, saj razen tega, da prijavijo nedovoljene posege policiji, drugega ne morejo, je pojasnila Patricija Bratina iz novogoriške enote: "V letošnjem letu sem kot odgovorna konservatorka zaradi posegov na svetem Pavlu posredovala dve prijavi, a do zdaj še ni bilo rezultatov."

Na svetem Pavlu je z arheološkega vidika še veliko neodkritega, in sicer od stavbnih objektov do ostankov keramike, vojaške opreme, novcev in ključev. Zato Vrtovinci resno razmišljajo, da bi zadevo vzeli v svoje roke.

G. K., Valter Pregelj, Radio Slovenija