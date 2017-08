Amazonov odgovor na Confederate: Black America, še ena "alternativna zgodovina"

Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.6 od 7 glasov Ocenite to novico! Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči Black America bo sicer že drugo Amazonovo odmevnejše popotovanje v alternativno zgodovino. Serija The Man in the High Castle (2015) je bila portret šestdesetih let prejšnjega stoletja - nacisti so zmagali v drugi svetovni vojni, zato sta si Japonska in Nemčija razdelili ZDA. Serijo, ki je bila ohlapna adaptacija romana Philipa K. Dicka, so oglaševali na precej kontroverzen način: med drugim so vlake newyorške podzemne železnice ovesili z nacističnimi simboli. Foto: Reuters Amazonova serija nastaja pod okriljem Willa Packerja, uspešnega producenta, ki se je v zadnjem času proslavil s komedijo Girls Trip in z biografijo Straight Outta Compton. Foto: Reuters Aktivistka April Reign je pred tremi leti ustanovila ključnik #OscarsSoWhite, ki je imel daljnosežen učinek, Zdaj je na Twitterju zagnala še kampanjo #NoConfederate. "Verjamemo, da je čas za ugovore zdaj, preden je serija napisana ali je dobila igralce, preden je HBO vanjo vložil preveč denarja." Podpira pa Amazonovo serijo: "Projekt podpiram, ker bo tematiziral prosperiranje temnopoltih v tej deželi - nekaj, česar na ekranih ne vidimo pogosto. Glede na Packerjevo dosedanje delo verjamem tudi, da bo ekipa za kamero veliko bolj vključujoča kot to, kar smo videli pri Igri prestolov." Foto: AP Packer napoveduje, da bo serija Black America "nosilka sporočila o tem, kako soobstajamo danes, v Ameriki, kjer reparacij ni bilo in zato številni temnopolti Američani še vedno čutijo posledice suženjstva. Vključno s tem, da zaporniški sistem za zapahe spravi neproporcionalno veliko temnopoltih ljudi." (To tematiko v svojem dokumentarcu The 13th odlično razišče Ava DuVernay.) Foto: Reuters

Amazonov odgovor na Confederate: Black America, še ena "alternativna zgodovina"

Naključno usklajeni novi seriji

3. avgust 2017 ob 11:20

Ljubljana - MMC RTV SLO

Ameriška visokoproračunska televizijska produkcija odkriva nov trend: serije, ki proučujejo "alternativno zgodovino" naroda. Potem ko je HBO napovedal svoj kontroverzni projekt Confederate, so še pri Amazonu prižgali zeleno luč za serijo Black America. Ta si zamišlja, kaj bi se zgodilo, če bi po državljanski vojni osvobojeni sužnji zahtevali reparacije - lastno državo.

Koncept Amazonovega novega šova kar sam ponuja vzporednice HBO-jeve napovedane drameConfederate: v v njej bodo pisali "alternativno zgodovino" distopične Amerike, ki je po zmagi Juga v državljanski vojni uzakonila suženjstvo in se odcepila od severnih zveznih držav. Na projekt, ki ga vodita avtorja serije Igra prestolov, David Benioff in D.B. Weiss, se je na družbenih omrežjih in v medijih usula ploha kritik, češ da bo tematizacija novodobnega suženjstva neizogibno eksploitativen in rasno netakten pristop.



Amazonova serija nastaja pod okriljem Willa Packerja, uspešnega producenta, ki se je v zadnjem času proslavil s komedijo Girls Trip in z biografijo Straight Outta Compton. Koncept razvija v sodelovanju z Aaronom McGruderjem, avtorjem serij The Boondocks in Black Jesus.

Filmski blog Deadline poroča, da so pri Amazonu svoje načrte razkrili prav zaradi izpada ob napovedi konkurenčne serije Confederate, da pa sicer svoj projekt v zakulisju razvijajo že približno leto dni.

Obe novi seriji bosta tako občinstvo iskali v rasno konfliktni, razdeljeni Ameriki, kjer konfederacijske zastave in simboli še vedno burijo duhove s svojo implikacijo rasizma in segregacije.

Serija Black America izhaja iz zgodovinskega dejstva zmage Severa v državljanski vojni, nato pa začne zgodovino pisati po svoje: namesto bolečega, dolgotrajnega obdobja obnove so temnopolti Američani, nekdanji sužnji, po razglasitvi premirja prejeli reparacije. Zvezne države Louisiano, Misisipi in Alabamo so povezali v eno in jo poimenovali New Colonia. Novi narod ima "viharno in včasih nasilno" razmerje s "starimi" Združenimi državami - te so načeloma njihov zaveznik, včasih pa tudi nasprotnik.

"Tema je mene kot temnopoltega Američana osebno fascinirala," je Packer komentiral za Deadline. "Težko boste našli temnopoltega Američana, ki ni še nikoli razmišljal o konceptu reparacij, o tem, kaj bi se zgodilo, če bi jih res dobili. Glede na to, da o tem vprašanju debatirajo najrazličnejše demografske zgodovine, obenem pa še ni bilo predmet ekranizacije, se mi zdi, da sem naletel na sijajno priložnost - priložnost, da se tematike lotimo na pravilen način."

"Preveč resnično, da bi bilo lahko zabavno"

Packer je sicer tudi na Twitterju ponovil, da njegov koncept ni odgovor na HBO-jev Confederate. Je pa konkurenco kljub temu komentiral, češ da "že zaradi tega, ker kontemplira o novodobnem suženjstvu, ni nekaj, kar bi jaz produciral ali sploh gledal." "Suženjstvo je daleč preveč resnično in preveč boleče. Kot narod še vedno vidimo preveč vsakodnevnih manifestacij njegovih posledic, da bi bilo to zame lahko oblika zabave."

Black America bo sicer že drugo Amazonovo odmevnejše popotovanje v alternativno zgodovino. Serija The Man in the High Castle (2015) je bila portret šestdesetih let prejšnjega stoletja - nacisti so zmagali v drugi svetovni vojni, zato sta si Japonska in Nemčija razdelili ZDA. Serijo, ki je bila ohlapna adaptacija romana Philipa K. Dicka, so oglaševali na precej kontroverzen način: med drugim so vlake newyorške podzemne železnice ovesili z nacističnimi simboli.

#NoConfederate

Aktivistka April Reign je pred tremi leti ustanovila ključnik #OscarsSoWhite, ki je imel daljnosežen učinek, Zdaj je na Twitterju zagnala še kampanjo #NoConfederate. "Verjamemo, da je čas za ugovore zdaj, preden je serija napisana ali je dobila igralce, preden je HBO vanjo vložil preveč denarja." Podpira pa Amazonovo serijo: "Projekt podpiram, ker bo tematiziral prosperiranje temnopoltih v tej deželi - nekaj, česar na ekranih ne vidimo pogosto. Glede na Packerjevo dosedanje delo verjamem tudi, da bo ekipa za kamero veliko bolj vključujoča kot to, kar smo videli pri Igri prestolov."

A. J.