Ameriška filmska akademija odslej pod taktirko Johna Baileyja

9. avgust 2017 ob 16:59

Los Angeles - MMC RTV SLO

Po štirih letih predsedovanja Cheryl Boone Isaacs je Ameriška filmska akademija predana v nove roke. Nadzorni odbor je v nasprotju s pričakovanji za novega predsednika izglasoval Johna Baileyja, 74-letnega direktorja fotografije, ki je svoj pečat pustil na filmih, kot so Navadni ljudje, Bolje ne bo nikoli in Svižčev dan.

Bailey je postal 31. predsednik Akademije, med njegovimi prednostnimi nalogami pa bo med drugim izpeljava načrtovanega muzeja v Los Angelesu, predvsem pa soočenje s ključno težavo organizacije zadnjih let - kako dvigniti padajočo gledanost podelitve oskarjev. Čaka ga nadaljevanje dela, ki ga je po lanskih kritikah, da je večina članov Akademije belopoltih moških, začela reševati že njegova predhodnica . V mandatu ga čaka nadaljevanje premikov v smeri večje raznolikosti in odprtosti Akademije za ženske članice in predstavnike manjšin. Konkretneje, izpolniti bo moral zavezo organizacije, da bo do leta 2020 v upravnem odboru najmanj 48 odstotkov žensk in 14 odstotkov pripadnikov manjšin.

Za eno od favoritinj veljala Lauro Dern

Imenovanje Baleyja, ki je Cheryl Boone Isaacs nasledil, potem ko se je tej iztekel štiriletni mandat, je bilo po pisanjih ameriških medijev presenečenje. Med favoriti za mesto predsednika so med drugim omenjali igralko Lauro Dern, ki je bila menda tudi prvi izbor za več članov odbora, vendar pa je zaradi prevelike zaposlenosti z igralsko kariero sprva predlagala možnost sopredsedništva, na koncu se odločila za kandidaturo ni odločila.

Odboru ni treba ničesar dokazovati

Številni člani Akademije so menda upali, da bo po Isaacsovi - ob izvolitvi leta 2013 je bila šele tretja ženska na čelu odbora in prva temnopolta predstavnica - na čelu filmske organizacije ostala ženska ali predstavnik oziroma predstavnica manjšine. Vendar, ugotavlja Variety, je nadzorni odbor očitno mnenja, da mu ni treba ničesar dokazovati. Zadnja štiri leta jim je predsedovala temnopolta ženska, po lanski prednosti, ki so jo dali v vseh igralskih kategorijah svetlopoltim igralcem, zaradi česar so bili deležni ostrih kritik, so letos glavni nagrado večera podelili Mesečini Barryja Jenkinsa, in to tri leta zatem, ko je kipec za najboljši film domov odnesel Steve McQueen za film 12 let suženj. Prav tako so storili prve korake za izpolnitev napovedane večje raznolikosti in v vrste Akademije sprejeli številne nove člane.

V 90 let dolgi zgodovini Ameriške filmske akademije se je v vlogi predsednikov izmenjalo 33 posameznikov. Povratniki so redki - le Walter Wanger in Robert Rehme sta bila izvoljena za drugi mandat.

M. K.