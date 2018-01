Ameriške kritike najbolj prepričala Oblika vode

Tokrat na rdeči preprogi ni bilo črnih toalet

12. januar 2018 ob 09:45

Santa Monica - MMC RTV SLO

Na podelitvi nagrad kritikov je največ, štiri nagrade, tudi za najboljši film, odnesla fantazijska romantična pravljica Oblika vode Guillerma del Tora. Tak je bil tudi izkupiček serije Male laži.

Niz podelitev različnih filmskih nagrad, ki se bo sklenil z oskarji, - 90. podelitev bo 4. marca -, je v polnem zamahu. Le nekaj dni po podelitvi zlatih globusov, na katerem je sicer največ globusov prejel film Trije plakati nad mestom, so svoje nagrade podelili še kritiki. Večina nagrajencev v igralskih kategorijah je identična tistim na globusih. Podelitev je povezovala igralka Olivia Munn, v nasprotju z globusi, kjer so bili prisotni simbolno oblečeni v črnino, pa so tokrat na rdeči preprogi prevladovale zelo barvite kreacije.

Najboljši film:

Oblika vode

Najboljši igralec:

Gary Oldman, Najtemnejša ura (Darkest Hour)

Najboljša igralka:

Frances McDormand, Trije plakati nad mestom

Najboljša moška stranska vloga:

Sam Rockwell, Trije plakati nad mestom

Najboljša ženska stranska vloga:

Allison Janney, Jaz, Tonya

Najboljši režiser:

Guillerom del Toro, Oblika vode

Najboljši animirani film:

Coco

Najboljši akcijski film:

Čudežna ženska

Najboljša komedija:

The Big Sick

Najboljši igralec v komediji:

James Franco, The Disaster Artist

Najboljša igralka v komediji:

Margot Robbie, Jaz, Tonya

Najboljši znanstvenofantastični film ali grozljivka:

Get Out

Najboljši tuji film:

Obupana

TV

Najboljša dramska serija:

Deklina zgodba

Najboljši igralec v dramski seriji:

Sterling K. Brown, To smo mi

Najboljša igralka v dramski seriji:

Elisabeth Moss, Deklina zgodba

Najboljša miniserija:

Male laži

Najboljša komična serija:

The Marvelous Mrs. Maisel

Najboljši igralec v miniseriji ali TV-filmu:

Ewan McGregor, Fargo

Najboljša igralka v miniseriji ali TV-filmu:

Nicole Kidman, Male laži

Najboljša ženska stranska vloga v miniseriji ali TV-filmu:

Laura Dern, Male laži

Najboljša moška stranska vloga v miniseriji ali TV-filmu:

Alexander Skarsgard, Male laži

K. T.