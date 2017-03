Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! British Museum od lanskega leta, ko je na čelo stopil nov direktor, intenzivneje zbira dela sodobne umetnosti. Od sorodnih zbirk v Veliki Britaniji - na primer od galerije Tate Modern - se bodo ločili po tem, da bodo skušali ponuditi "več družbenega, političnega in kulturnega" konteksta v spremstvo eksponatom. (Na fotografiji: Vote McGovern, 1972, Andy Warhol). Foto: Reuters Primerke iz svojih stalnih zbirk so Londonu posodili tudi nekateri največji ameriški muzeji. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Ameriški sen: še nikoli tako blizu

Velika retrospektivna razstava v Londonu

12. marec 2017 ob 14:08

London - MMC RTV SLO/Reuters

Vse pogosteje tudi v zvezi z razstavami govorimo o "blockbusterjih" - in zdaj se je tekmi za najodmevnejšo veliko razstavo pridružil še londonski British Museum. Klasični kipi in pejsaži njihove stalne zbirke so se za pol leta umaknili kričečim barvam in drznim sitotiskom ameriškega poparta.

Razstava Ameriški sen: od popa do sedanjosti (The American Dream: pop to the present), ki je na enem mestu zbrala 200 del iz ateljejev 70 umetnikov, je zastavljena kot pregled zadnjih šestih desetletij ameriškega poparta in tehnike tiska. Vrača nas torej v čas, ko so bili blagostanje, moč in mednarodni vpliv Združenih držav večji kot kadar koli prej.

"V prvi polovici razstave se oziramo na pop, konceptualizem, minimalizem in abstraktno umetnost. V drugem delu razmišljamo o različnih družbenih vprašanjih v Ameriki v teh šestdesetih letih," je za medije ob odprtju razstave Hugo Chapman, predstojnik oddelka za tisk in risbe v British Museumu, V tej ustanovi lahko razstavo ujamete še do 18. junija.

"Mislim, da boste lahko na tej razstavi občutili tudi klimo, ki je pripeljala do zmage Donalda Trumpa na predsedniških volitvah."

Kdo-je-kdo ameriške umetnosti

Na postavitvi s tako konceptualno zasnovo seveda ne morejo manjkati dela prvega med popumetniki, Andyja Warhola. Prisotna so tudi druga velika imena, ki so pomagala sooblikovati gibanje, na primer Jasper Johns, Robert Rauschenberg, Ed Ruscha, Chuck Close, Louise Bourgeois in Kara Walker. Skoraj polovico razstavljenih del je muzej odkupil v zadnjih osmih letih, kar je po besedah direktorja muzeja Hartwiga Fischerja "fantastičen dosežek", če se zavedamo statusa naštetih umetnikov in novih višin, ki jih v zadnjem času dosega trg z umetninami.

"Ko nov predsednik vstopa v Belo hišo in se začenja novo poglavje ameriške zgodovine, je idealen trenutek za razmislek o tem, kako so umetniki petdeset viharnih let odražali Ameriko kot narod," je pristavil nemški umetnostni zgodovinar Fischer, ki je od lani direktor British Museuma.

Čeprav so med najstarejšimi deli na razstavi ravno Warholove upodobitve Jackie Kennedy po atentatu na njenega moža in pa umetnikova serija z električnimi stoli, načeloma velja, da so dela iz šestdesetih bolj optimistična kot kasnejša. Med ključnimi eksponati je Rauschenbergov Sky Garden, ki v višino meri več kot dva metra ter je nastal takrat, ko je bil umetnik kot častni gost povabljen na izstrelitev Apolla 11. V isti seriji je tudi podoba odtisa čevlja, ki ga je Buzz Aldrin pustil na Luni.

