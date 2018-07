Ana Desetnica vabi v dnevno sobo svojih prizorišč

Letos v središču slovenske predstave

4. julij 2018 ob 14:59,

zadnji poseg: 4. julij 2018 ob 15:03

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Ana Desetnica letos Ljubljano spreminja v dnevno sobo. Pravzaprav le del nje – s predstavami zaseda tokrat novo prizorišče, ki se bo raztezalo od Argentinskega parka do za promet še zaprte Gosposvetske ceste, svoj pečat pa bo pustila tudi drugod po mestu.

Festivalsko dogajanje se bo danes ob 18.00 začelo s predstavama Čreda v izvedbi francoske skupine La rue pietonne ter En lump ali dva v izvedbi britanskega dua Pocket Fluff Productions. Do sobote bo nato ponudila številne predstave, tako v velikem rdečem šotoru kot v parku in po ulicah.

Urbana Ljubljana letos slovenski skupini

Predstavile se bodo mednarodne skupine iz vse Evrope, v ospredju letošnjega programa Ane Desetnice pa bodo slovenske predstave. Razlog za to odločitev je, da bodo nagrado urbana Ljubljana, ki je bila lani mednarodna, letos podelili slovenski skupini. Za nagrado se poteguje deset predstav, o najboljši pa bo odločila mednarodna žirija.

Da bi prizorišče festivala postalo prostor druženja

Letošnja Ana Desetnica poteka pod naslovom Mesto, moja dnevna soba. S tem želijo, da se prizorišča festivala spremenijo v prostor druženja. Obiskovalce vabijo, da se ustavijo z umetniki, se usedejo in tudi kaj naredijo. Za petek so denimo zasnovali piknik, ki ga bodo zaznamovale delavnice, obiskovalce pa vabijo, naj kaj pripravijo, če zmorejo za več ljudi, in hrano prinesejo s seboj ter jo podelijo z drugimi udeleženci sproščenega druženja v parku. Organizatorji festivala iz Gledališča Ane Monro bodo poskrbeli za posebno festivalsko kuliso, ki bo po novem krasila Argentinski park in lokacije do Gosposvetske ceste, saj so bili primorani osrednje prizorišče festivala zaradi del v središču mesta prestaviti s Slovenske ceste.

Zaradi premikov vsled menjav festivalskih lokacij bo veliko odprtje festivala na sporedu v četrtek z ognjeno predstavo Zadnja simfonija v izvedbi nizozemsko-francoske skupine Cie. Doedl pred Dijaškim domom Tabor. Sicer bo karavana Ane Desetnice v letošnji izdaji obiskala skupno 11 slovenskih mest.

Dogodki, ki so napovedani na prizorišču Pošta, bodo potekali pred cerkvijo na Gosposvetski, prizorišče Nebotičnik bo po novem pred hotelom Lev, prizorišče Konzorcij pa bo locirano v Argentinski park. Predstave, ki so napovedane pred Cankarjevim domom in na Trgu revolucije ter na drugih prizoriščih po Ljubljani ostajajo na predvidenih lokacijah, prav tako naj bi držali napovedani urniki.

M. K.