Ana Desetnica znova mahnila na norčavo popotovanje širom države

21. mednarodni festival uličnega gledališča

27. junij 2018 ob 14:49

Maribor/Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Z več kot 30 na ulici izvedenimi gledališkimi, cirkuškimi, plesnimi, ognjenimi in še kakšnimi predstavami ter umetniškimi intervencijami bo mednarodni festival uličnega gledališča Ana Desetnica obiskal enajst slovenskih mest.

21. izvedba Ane Desetnice bo svojo pot začela na Festivalu Lent v Mariboru, popotovanje po Sloveniji pa bo zaključila 7. julija. Pot jo bo vodila še v Krško, Novo Gorico, Ilirsko Bistrico, Šoštanj, Novo mesto, Sežano, Celje, Škofjo Loko in Ljubljano. Z eno predstavo bo v okviru Primorskega poletnega festivala gostovala tudi v Ankaranu.

Ustvarjalno spreminjanje javnega prostora

Festival uličnega gledališča, ki ga prireja Gledališče Ane Monro s sedežem v Ljubljani, poteka od leta 1998, na njem se vsako leto predstavijo uveljavljene ulične skupine iz Slovenije in tujine. Ponuja tudi prostor za predstavitev še neuveljavljenim skupinam in eksperimentalnim projektom raznovrstnih žanrov.

Ana Desetnica z urbano umetnostjo spreminja namembnost javnega prostora in ga odpira za ljudi, so še izpostavili v Gledališču Ane Monro.

Celoten program 21. festivala Ana Desetnica si lahko ogledate na tej povezavi.



V Mariboru, kjer bo Ana Desetnica gostovala do sobote, bosta danes na ogled akrobatsko-gledališki izlet skozi mestno okolje Sledi mi belgijskega dvojca Be flat in cirkuška predstava En lump ali dva? britanskega dua Pocket Fluff Productions.

V svoji rodni Ljubljani bo Ana Desetnica od 4. do 7. julija, na njeno povabilo pa v prestolnico z velikim rdečim cirkuškim šotorom, ki bo stal v Argentinskem parku, prihaja tudi srbsko-hrvaška umetniška iniciativa CirkoBalkana. S slednjo in sorodnimi organizacijami iz regije Gledališče Ane Monro od pomladi sodeluje v okviru platforme za promocijo in razvoj sodobnega cirkusa ter uličnih umetnosti Cirkuska platforma v pokretu (CPuP).

Tudi letos posebna urbana scenografija

V četrtek se bo v šotoru CirkoBalkane začela festivalska predpremiera, v okviru katere bo vsak dan ob 20.30 na sporedu ena cirkuška predstava, v soboto pa bo potekal večer odprtega odra. V festivalskih dneh bo šotor eno od mnogih prizorišč v Ljubljani, na katerih bo po napovedih nastopilo več kot sto uličnih umetnikov iz 18 različnih držav. Za posebno urbano scenografijo, ki je bila ena glavnih zvezd lanskega jubilejnega festivala, bo tudi letos poskrbela Irena Pivka.

Še nekaj vrhuncev letošnje izvedbe

Izpostaviti velja še ognjeno opero Zadnja simfonija nizozemsko-francoske skupine Cie. Doedl, zabavna predstava Čreda v izvedbi La rue pietonne iz Francije ter pohodna predstava Tom, Tom in Tom nizozemskih ulično-gledaliških entuziastov RavArt. Prav tako bodo na ogled lutkovni performans z ognjem Okira srbske umetniške skupine Garden of Flames, ulično-gledališka pustolovščina Pot v Tadam slovenskih in v Sloveniji živečih umetnikov iz skupine Globus Hystericus ter nov zračni performans na tkanini Dane Avguštin Aquariom.

P. G.