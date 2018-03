Andersenova nagrada za otroško literaturo v roke Eiki Kadono in Igorju Olejnikovu

Njune pravljice z "živimi podobami" "prekipevajo od življenja"

26. marec 2018 ob 20:20

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

V sklopu 55. mednarodnega sejma otroških knjig v Bologni so Andersenovo nagrado izročili japonski avtorici Eiko Kadono in ruskemu ilustratorju Igorju Olejnikovu. Predsednica žirije Patricia Aldana je Kadono označila kot avtorico, ki vselej preseneti, Oljenikova pa za ilustratorja, ki zna podobe v knjigah narediti žive.

Andersenovo nagrado, najpomembnejše priznanje za otroško literaturo na svetu, bienalno podeljuje Mednarodna zveza za mladinsko književnost (IBBY) tako pisateljem kot ilustratorjem. Letošnja Andersenova nagrajenka, avtorica Eiko Kadono, je znana po seriji otroških del o čarovnici Kiki. Njena na Japonsko postavljena dela po besedah žirije kar prekipevajo od življenja, povrhu vsega pa so skorajda vselej zabavna in napisana preprosto, kar jih dela izjemno berljive.

V ospredje svojih zgodb Kadonojeva postavlja protagonistke, soočene z najrazličnejšimi izzivi, vselej pa se znajdejo in ob tem ne dvomijo o sebi. Zato so po mnenju žirije junakinje nove Andersenove nagrajenke v današnjem času navdihujoče.

Andersenovo nagrado za ilustracijo pa je prejel Igor Olejnikov, ki je svojo kariero začel kot animator. Žirija je v utemeljitvi nagrade zapisala, da je Olejnikov mojster oblikovanja in kompozicij. V svoji karieri je oživil številne like od deklet in fantkov, prek čarovnic, vil, volkov in morskih psov do malih miši, ki se odpravijo na študij. Ti liki, najsi bodo človeški ali ne, kipijo od življenja, gibanja in ekspresivnosti, v njih pa je zaznati rusko strast in likovni slog.

.

Preberite tudi:

V Bologni predstavljamo štiri velike dame slovenske ilustracije



.

Ilustriral dela ruskih mojstrov

Patricia Aldana je spomnila, da je Olejnikov pogosto ilustriral dela ruskih mojstrov, kot so Aleksander Sergejevič Puškin, Nikolaj Vasiljevič Gogolj in Lev Trocki, in dodala, da so njegove različice klasik vselej originalne in prinašajo element presenečenja. Po presoji žirije je nagrajenec enako briljanten pri ilustriranju del Hansa Christiana Andersena, bratov Grimm, Stare zaveze ali slikanic: "Njegov talent nima meja."

Nagrajenca je izbrala mednarodna žirija, ki ji predseduje Patricia Aldana, med desetimi člani žirije, ki prihajajo z vsega sveta in iz različnih kultur, pa je bil tudi urednik pri založbi Mladinska knjiga Andrej Ilc.

Nominiranci in seznam priporočenih knjig

Med ilustratorji so bili za nagrado nominirani še Pablo Bernasconi iz Argentine, Linda Wolfsgruber iz Avstrije, Xiong Liang iz Kitajske, Iwona Chmielewska iz Poljske in Albertine iz Švice, med avtorji pa Marie-Aude Murail iz Francije, Farhad Hassanzadeh iz Irana, Joy Cowley z Nove Zelandije in Ulf Stark iz Švedske.

V sklopu sejma so pri IBBY-ju podelili tudi nagrado asahi, namenjeno promociji branja med otroki in mladimi. Prejel jo je francoski projekt Les Doigts Qui Revent (Prsti, ki berejo), žirija za Andersenovo nagrado pa je pripravila še nabor knjig z vsega sveta, ki jih priporoča v prevod in branje.

G. K.