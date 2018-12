Prizor iz filma Pokliči me po svojem imenu. Najstnik Elio se zaljubi v starejšega ameriškega študenta Oliverja, ki pride na daljši delovni obisk k njegovemu očetu. Foto: IMDb Sorodne novice Film Pokliči me po svojem imenu bo dobil nadaljevanje Dodaj v

André Aciman bo napisal nadaljevanje uspešnice Pokliči me po svojem imenu

Podrobnosti še niso znane

5. december 2018 ob 12:51

Pariz - MMC RTV SLO

Potem ko je po velikem uspehu filma Pokliči me po svojem imenu režiser Luca Guadagnino že marca napovedal, da snuje scenarij za nadaljevanje, je zdaj tudi Andrú Aciman, avtor knjige, po kateri je bil posnet film, sporočil, da piše nadaljevanje zgodbe o Eliu in Oliverju.

"V bistvu bi zelo rad nadaljevanje knjige Pokliči me po svojem imenu. No, dejansko ga že pišem," je ameriški pisatelj v začetku tedna zapisal na Twitterju. Tako bo po 11 letih, Aciman je knjigo napisal leta 2007, zgodba dobila nadaljevanje. Guadagninova upodobitev na velikem platnu se je končala, ko sta Elio in Oliver, ki sta ju izvrstno upodobila Timothée Chalamet in Armie Hammer, še mlada, medtem ko je na koncu romana Aciman junaka že potisnil v prihodnost, in sicer se srečata 20 let po kratkem razmerju.

Kot je že napovedal italijanski režiser, je v zadnjih 40 letih Aciman opisal naslednjih 20 let Elijevega in Oliverjevega življenja. "Tako da je to že neki namig, da si avtor želi, da se zgodba nadaljuje," je v pogovoru za Hollywood Reporter v začetku leta dejal Guadagnino. Film je bil velika uspešnica med gledalci in kritiki, bil je tudi med kandidati za oskarja v štirih kategorijah, tudi za najboljši film, na koncu se je razveselil zlatega kipca za izvirni scenarij.

Si bo Ivory premislil?

Guadagnino je napovedal celo več različic nadaljevanj, po eni naj bi skušal odgovoriti na vprašanje, kakšen je položaj mladega moškega v svetu in kakšne so ostaline čustvenega udarca iz mladosti v njegovem odraslem življenju. Guadagnino pa pri tem naj ne bi mogel računati na sodelovanje Jamesa Ivoryja, ki je prejel oskarja za najboljši prirejeni scenarij. Ta je namreč pretekli teden dejal, da ne namerava sodelovati pri filmskem nadaljevanju, kot piše Guardian, pa si utegne premisliti, zdaj ko je Aciman napovedal, da bo napisal knjižno nadaljevanje. Pripravljenost za sodelovanje pri nadaljevanju so že potrdili tudi igralci.

In kakšno usodo bo Aciman junakoma namenil v nadaljevanju? Bil je še redkobeseden, dejal je zgolj, da se bo osredotočil na razvoj in življenje obeh junakov. Za zdaj tudi še ni jasno, kdaj bo knjiga prišla na prodajne police, je pa po odzivu na družbenih omrežjih jasno, da jo bodo bralci razgrabili.

K. T.