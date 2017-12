Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Valdesa sta v Slovenijo povabili igralki Lenča Ferenčak in Alja Tkačev, ko mu je bilo 27 let. Po štirih dneh je že nastopal na televiziji v oddaji Kulturna panorama. Foto: BoBo Andres Valdes y Fuentes, rojen leta 1936 v Havani, je bil sprva plesalec, po končani igralski akademiji pa je začel gostovati po svetu. Foto: ZDUS Andresu Valdesu bodo nagrado podelili v klubu Lily Novy Cankarjevega doma drevi ob 18. uri. Foto: ZDUS Sorodne novice 80 let Andresa Valdesa, mojstra pripovedi brez besed

Andresu Valdesu nagrada Svetovne organizacije za pantomimo za prispevek k tej umetnosti

Slovenski pantomimik kubanskega rodu

6. december 2017 ob 12:12

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Pantomimiku in pedagogu Andresu Valdesu bodo drevi izročili nagrado za izjemni prispevek k umetnosti pantomime, ki jo podeljuje Svetovna organizacija za pantomimo s sedežem v Beogradu.

"Andres Valdes se je rodil in šolal v Havani, kalil se je v Parizu, umetniško se je bogatil v nekdanji Jugoslaviji, dozorel je v Sloveniji. Prepotoval je velike daljave - tako geografske kot umetniške in v času ter prostoru združeval kulture, vizije in govorice telesa.

Strokovni in širši javnosti je po Evropi predstavljal skorajda neznano umetniško zvrst, režiral je gledališke predstave in poučeval generacije mladih umetnikov, igralcev in plesalcev. Njegov umetniški vpliv in človeški duh sta zaznamovala še številne nadaljnje rodove," beremo v utemeljitvi nagrade.

Predsednik Svetovne organizacije za pantomimo je igralec in pantomimik Marko Stojanović, ustanovil jo je leta 2004 z Oferjem Blumom iz Izraela. Stojanović in Blum sta prijatelja, ki sta v zgodnjih 90. letih preteklega stoletja pantomimo študirala pri Marcelu Marceauju na njegovi pariški šoli Ecole Internationale de Mimodrame.

Dolga leta edini pantomimik v Sloveniji

Valdes je bil prvi in dolga leta edini pantomimik pri nas. Pantomimo in mimo je poučeval na AGRFT-ju, Baletni šoli v Ljubljani in lastnem Studiu za pantomimo. S svojim znanjem in izkušnjami je obogatil in širil okvire slovenskega kulturnega prostora in v gibalnih ter pantomimskih veščinah izoblikoval tudi marsikaterega dramskega igralca.

Valdesu bo nagrado na prireditvi v Cankarjevem domu izročil prav Stojanović. Po razgledu na umetnost pantomime in odsevu kubanske poezije se bo Staša Mihelčič pogovarjala z obema umetnikoma, so sporočili organizatorji, ki dogodek prirejajo skupaj z Združenjem dramskih umetnikov Slovenije in Slovenskim centrom Mednarodnega gledališkega inštituta ter v sodelovanju s Cankarjevim domom.

Ponovno obujena dejavnost organizacije

Svetovna organizacija za pantomimo je uradno registrirana v Beogradu, vrsto let pa ni bila posebej dejavna. V zadnjem času je postala aktivnejša in tudi v današnjem digitalnem ter analognem svetu vsak dan pritegne vse več članov iz skorajda vseh celin.

Zavzemajo se za preživetje, razvoj in razširitev pantomime po svetu. Ne izpostavljajo ali dajejo prednosti kakršni koli specifični pantomimski tehniki, slogu ali šoli, ker "vsak umetnik in pedagog sledi čistemu motivu najboljšega možnega podajanja svojih misli ali občutij občinstvu," beremo v sporočilu za javnost. Nadalje pa še, da člani organizacije za pantomimo verjamejo "v svobodo izraza in metode kot načina za dosego umetniške svobode ter v poklicno izobraževanje kot 'varnostno mrežo'".



Andres Valdes je lani dopolnil 80 let in ob tej priložnosti so ga gostili v oddaji Naši umetniki pred mikrofonom. Vabljeni k poslušanju!

P. G.