Letošnji prejemnik pisateljske štipendije Srednjeevropske pobude - pesnik, pisatelj, esejist, publicist in prevajalec, Andrij Ljubka (1987), tako kot prejemnik velike nagrade vilenica Jurij Andruhovič – prihaja iz Ukrajine, natančneje iz njene zahodne prestolnice Užgorod.

Andrij Ljubka

(1987 - )

8. september 2017 ob 20:34

Ljubljana - MMC RTV SLO

Če knjige ne bi vplivale na ljudi in zgodovino, jih ne bi prepovedovali, zažigali, njihovih avtorjev pa ne zapirali v ječe ali celo ubijali. Žal, kot kažejo leta postkomunistične transformacije, obstaja še eno morilsko orožje proti literaturi, in to je preprosto njeno ignoriranje, izrivanje na rob. A nova kriza v svetu, od priključitve Krima do Trumpove izvolitve, je vendarle znova okrepila glas pisateljev, intelektualcev. V časih postresnice in samooklicanih "strokovnjakov", ki so informacijski prostor preplavili z lažmi in manipulacijami, ljudje iščejo jasen glas, modrost, resnico.

Ana Jurc