Angelina Jolie se brani očitkov "krutih" avdicij za kamboške otroke

Zgodbe s snemanja filam First They Killed My Father so marsikoga šokirale

31. julij 2017 ob 12:49

Ljubljana - MMC RTV SLO

Angelina Jolie se po odmevni ločitvi, ki je pomenila konec mita o "Brangelini", v imenu promocije svojega novega filma vrača v medije. Že po zaslugi prvega daljšega intervjuja pa je deležna pozornosti, kakršne si ni želela: obtožb neetičnega ravnanja z otroki, ki so nastopili v njenem celovečercu.

Anekdota s snemanja drame First They Killed My Father, ki jo je Angelina Jolie prostovoljno zaupala novinarki Vanity Faira, celotne produkcije ne postavlja v najboljšo luč: obubožanim kamboškim otrokom, ki so se potegovali z vlogo, naj bi direktor kastinga ponudil kupček denarja in jim naročil, naj pomislijo, kaj vse bi z njim lahko naredili. Nato so jim denar iztrgali iz rok in opazovali njihove čustvene reakcije. Deklica, ki je vlogo dobila, se je "zlomila", ko so ji vzeli denar, s katerim bi plačala dedkov pogreb.

Posebej so iskali travmatizirane otroke

Angelina Jolie, ki je Unicefova ambasadorka za pomoč beguncem, v celovečercu First They Killed My Father tematizira režim kamboškega diktatorja Pol Pota. Članek navaja, da je režiserka v "sirotišnicah, cirkusih in slumih" iskala "otroke, ki imajo za seboj težke izkušnje" in bi bili primerni za vloge mlade Loung Ung. Film, ki je nastal v produkciji Netflixa, je ekranizacija njene avtobiografije iz leta 2000. Premierno ga bodo septembra predvajali na festivalu v Torontu, nato pa prihaja v redno ponudbo naročnikov Netflixa.

"Moch je bila edina, ki je zelo, zelo dolgo strmela v denar. Ko ga je morala vrniti, so jo preplavila čustva," je Joliejeva povedala o eni od deklic na avdiciji, Srey Moch, ki je vlogo na koncu dobila. "Spomnila se je vseh grozodejstev, ki jih je že doživela. Ko so jo kasneje vprašali, kako bi porabila denar, je rekla, da je njen dedek umrl, družina pa nima dovolj denarja za lep pogreb."

Subtilna medijska ofenziva proti Bradu?

V istem intervjuju je igralka razkrila še, da so ji zdravniki lani diagnosticirali paralizo, zaradi katere se ji je povesila polovica obraza. Okrevala je, tako pravi, po zaslugi akupunkture. "Včasih ženska v družini sebe postavlja na zadnje mesto, kar se potem manifestira na njenem zdravju."

Ker se je zaradi zgodbe o avdiciji na režiserko usula ploha ostrih kritik, češ da so njene metode krute in izkoriščevalske, je že podala izjavo za javnost: vse skupaj je bilo vzeto iz konteksta, pravi, in je zaradi obtožb izredno "vznemirjena". Poudarja, da je bila avdicija "pretvarjanje, vaja iz improvizacije, ki je temeljila na dejanskem prizoru iz filma."

"Nadzorovana improvizacija"

"Trditev, da smo otroku na avdiciji vzeli pravi denar, je neresnična in grozna. Ogorčena bi bila, če bi se to res zgodilo."

Producent Rithy Panh, ki je tudi sam na lastni koži izkusil teror Rdečih Kmerov, je v svoji izjavi za javnost poudaril, da so morali potencialni otroški igralci zgolj improvizirati, kaj bi se zgodilo, če bi jih zasačili pri nečem, česar ne bi smeli početi (kraji denarja), kar je dejanska epizoda iz otroštva Loung Ung in posledično tudi prizor v filmu.

Poudarja, da so bili na snemanju ves čas prisotni psihologi, ki so nastopajočim pomagali pri soočanju z bolečimi spomini, ter da so vse otroke spremljali njihovi starši ali skrbniki.

Spomini niso boleči samo za otroke

Joliejeva je v omenjenem intervjuju pripovedovala tudi o naključnih mimoidočih in lokalnih prebivalcih, ki niso vedeli, da se v bližini snema film - prizori, na katere so naleteli, so jih travmatizirali. "Ob enem prizoru, v katerem Rdeči Kmeri prikorakajo čez most, so ljudje padali na kolena in tulili. Groza jih je bilo, ker so mislili, da se Kmeri vračajo."

A. J.