Animateka bo poskrbela, da ne boste želeli iz kinodvorane

Na ogled bo več kot 400 filmov

4. december 2017 ob 08:55

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

S popoldanskim izborom večinoma slovenskih animiranih filmov z Martinom Krpanom na čelu in večerno premiero animiranega filma Z ljubeznijo: Vincent: Van Goghova skrivnost se začenja 14. Animateka, ki bo do konca tedna postregla z okoli 400 kratkimi in devetimi celovečernimi filmi.

Na festivalu, na katerem je letos v ospredju italijanski animirani film, bo tudi okoli 100 gostov, potekal pa bo na različnih prizoriščih po Ljubljani. Kot je dejal programski direktor festivala Igor Prassel, število filmov, ki jih bodo prikazali, lahko predstavlja svojevrsten rekord, a je opomnil, da za Animateko ni pomembna količina, temveč je v ospredju kakovost: "Prav vsak film v programu ima neko zgodbo, ki jo pripoveduje na samosvoj, specifičen način."

Ljubitelji italijanskega animiranega filma si bodo lahko v okviru retrospektive ogledali tudi celovečerni film West and Soda avtorja Bruna Bozzetta. Obstajajo domneve, da prav ta ironična animirana parodija vesterna predstavlja uvod v dobo uspešnih špageti vesternov. Italijanskemu animiranemu filmu bo posvečena tudi razstava, ki bo od srede na ogled na Italijanskem institutu za kulturo v Sloveniji.

Za podobo festivala je poskrbela francoska umetnica Caroline Sury, ki je tudi rezidentka in žirantka letošnjega festivala, na ogled pa je tudi razstava njenih del. Njeno delo, ki črpa iz tradicije art bruta, velja za neposredno, celo divje. V sklopu festivala se s svojimi programi predstavljajo vsi žiranti. Jair Salvador Alvarez je na primer pripravil izbor najboljših filmov s festivala ReAnima, Rao Heidmets in Igor Kovalyov pa bosta predstavila svoja avtorska dela.

Poleg filmskega programa so organizatorji poskrbeli tudi za pester spremljevalni program. V okviru platforme za profesionalno festivalsko občinstvo Animateka Pro bosta med drugim predavala ilustrator Nikita Diakur, ki bo na primeru filma Ugly spregovoril o estetiki grdega in interaktivni animaciji, ter Frederick Tremblay, ki bo povedal, kako lahko tudi stoodstotno neodvisni avtor uspe. Kot primer dobre prakse bodo predstavili serijo animiranih filmov Kolje Sakside Koyaa, ki bodo prikazani v različnih festivalskih sklopih, tudi v dveh tekmovalnih.

Na festivalu bodo podelili več nagrad. V glavnem tekmovalnem programu bodo na ogled večinoma slovenski filmi, med njimi Martin Krpan Nejca Sajeta in Kralj Matjaž v režiji Katarine Nikolov. Otroška žirija, ki bo podelila nagrado najboljšemu filmu iz Slonovega tekmovalnega programa, si bo poleg Koyae med drugim ogledala slovenske animacije Princ Ki-ki-do; Zima v režiji Grega Mastnaka ter Pipi pišče išče: Samostojnost v režiji Mitje Mančka. Nagradili bodo tudi najboljši študentski film, svojega ljubljenca pa bo iz glavnega tekmovalnega programa izbralo tudi občinstvo.

Na ogled bo tudi panoramski sprehod skozi vzhodno- ter srednjeevropsko produkcijo ter jagodni izbor, v katerem bodo predstavljeni dosežki svetovne animacije. Prav tako bodo ponovno predstavili presežke s področja animiranih dokumentarcev, med evropskimi šolami pa bo letos v ospredju Akademija za likovno umetnost na Dunaju in njen animacijski studio.

Festival bo ob sklepu okronala posebna projekcija animiranega filma Until We Coleidescape Reinholda Bidnerja.

K. T.