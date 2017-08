Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Švicarski animirani film Bučko ima že malo morje lovorik: bil je letošnji kandidat za oskarja, nagrajenec Evropske filmske akademije za najboljši celovečerni animirani film in nominiranec za zlati globus. Foto: IMDb Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Animirani junaki ušli iz dvoran: poletna izdaja Animateke

Stalnica vročih mesecev postaja tudi Poletna Animateka

25. avgust 2017 ob 10:23

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Počasi se iztekajo topli večeri, v katerih lahko filme gledamo pod milim nebom. Zato ne zamudite zdaj že tradicionalnega brezplačnega dogajanja na Muzejski ploščadi Metelkova: s projekcijama izbora animiranih filmov Rdeči Slon ter animiranega celovečerca Bučko se začenja 3. Poletna Animateka.

Organizatorji poleg filmskih projekcij pripravljajo tudi delavnico risanja s svetlobo in delavnico animiranja v središču mesta.

Nocojšnja projekcija Rdeči slon bo vključevala izbrane, otrokom namenjene filme z zadnjega mednarodnega festivala animiranega filma Animateka, sledil pa bo celovečerni animirani film Bučko. Nagrajenec evropske filmske akademije predstavi zgodbo osamljenega dečka Bučka, ki med vrstniki v sirotišnici išče prijatelje - in na koncu v njih najde družino. Animirani film, ki na nepokroviteljski način odpira zelo "odrasle" teme, tudi samomora in alkoholizma, je režiral Claude Barras, nastal pa je po romanu Gillesa Parisa.

Bi radi znali risati s svetlobo?

Po projekcijah bo nocoj na sporedu še nočna delavnica risanja s svetlobo, primerna za otroke od desetega leta dalje in odrasle. Predznanje ni potrebno in mesta niso omejena, zato so vabljeni vsi, ki bi radi izkusili ta zanimiv način animiranja, vabijo na spletni strani Animateke.

V soboto bodo v letnem kinu prikazali spored najboljših kratkih animiranih filmov Animateka po Animateki 2017, ki je namenjen odraslim ljubiteljem animiranega filma oziroma starejšim od 14 let. V napovedi piše: "Sedem najboljših, najbolj drznih, nenavadnih, humornih in ganljivih kratkih animiranih filmov z zadnje edicije festivala."

Nostalgija s krtkom

V nedeljo pa organizatorji v družbi Krtka in Črička pripravljajo nostalgično popotovanje v preteklost s programom Animirani dragulji iz Kinotekine zakladnice. Predvajali bodo osem kratkih filmov priznanega avtorja čeških risank za otroke Zdeneka Milerja.

V središču mesta, na Prešernovem trgu, Wolfovi in Čopovi ulici, bo v soboto in nedeljo potekala tudi delavnica Narisani junaki oživijo, na kateri se bodo udeleženci naučili animiranja v tehniki piksilacije in papirnatim ilustriranim živalim vdahnili življenje. Delavnica je primerna za otroke, starejše od šestih let, in odrasle.

Vsi dogodki Poletne Animateke so brezplačni.

A. J.