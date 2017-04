Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Knjižnica Ankaran bo odprta šest dni na teden, njeni člani pa bodo imeli v stalni zbirki na voljo okoli 5.000 knjig. Foto: BoBo Sorodne novice Slovenska knjiga, vse bolj ogrožena sorta? V središču Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Ankaranski bralci dočakali svojo knjižnico

Začetek oblikovanja lastnega kulturnega središča

24. april 2017 ob 08:51

Ankaran - MMC RTV SLO/STA

Ob spremljavi haikujev Vanje Pegana bodo v Ankaranu drevi slovesno odprli stalno knjižnico, ki po besedah ankaranskega župana Gregorja Strmčnika pomeni velik preskok v dostopnosti knjige in najosnovnejše kulturne infrastrukture.

Knjižnica, ki spada med oddelke Osrednje knjižnice Srečka Vilharja Koper, bo odprta šest dni na teden, občani Ankarana pa bodo lahko iz njene stalne zbirke izbirali med približno 5.000 knjižnimi naslovi.

Poleg tega bodo imeli člani knjižnice na voljo še e-knjige, e-časopise in podatkovne zbirke ter dostop do skupno 350.000 knjig iz celotne zbirke in oddelkov Osrednje knjižnice Srečka Vilharja Koper. Prav tako bodo lahko uporabljali brezplačno medknjižnično izposojo gradiva za študijske in znanstvenoraziskovalne namene iz knjižnic v regiji, od Pirana do Postojne. Imeli bodo tudi plačljiv dostop do knjig in dokumentov drugih knjižnic v Sloveniji in tujini. Za najmlajše so v knjižnici uredili kotiček za otroke, na voljo pa je tudi čitalniški kotiček z računalniki.

Spoznavanje egipčanske kulture in zakladov aleksandrijske knjižnice

V programu otvoritvene slovesnosti poleg predstavitve Peganove zbirke haikujev pripravljajo še Večer v knjižnici za otroke, ki je namenjen drugi triadi osnovne šole. Odkrivali bodo rimsko in egipčansko kulturo: razvoj znanosti v starem Rimu ter znamenito aleksandrijsko knjižnico.

S stalno knjižnico so po županovih besedah postavili še en mejnik, saj so začeli oblikovati lastno kulturno središče.

M. K.