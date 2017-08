Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Obsodba Anne Göldi je bila za Evropo tistega časa že pravcati anahronizem: razsvetljenstvo je takrat že doseglo tudi ruralna območja in ljudje so večinoma obračali hrbet vraževerju, še posebej izobraženci in višji razredi, kamor je tožnik Jakob Tschudi kot zdravnik prav gotovo sodil. Foto: EPA Muzej Anne Göldi je prostor našel v zgodovinski stavbi Hänggiturm, ki je bila sicer v rabi tekstilne industrije. Foto: EPA Kamni, ki so jih med mučenjem obešali osumljencem na okončine in tako iz njih izslilili priznanja. Foto: EPA Nedatirana ilustracija "zasliševalnih" metod, ki so jih nekdaj uporabljali v Evropi. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Anna Göldi, "poslednja čarovnica v Evropi", dobi svoj muzej

Obsojena že globoko v dobi razsvetljenstva

21. avgust 2017 ob 14:30

Enneda - MMC RTV SLO

Dvesto let po usmrtitvi Anne Göldi je zgodba o "poslednji čarovnici v Evropi" še vedno fascinantna - in v marsikaterem pogledu nelagodna tema. V Švici je vrata odprl nov muzej, posvečen Anninemu spominu.

Anna Göldi je bila zadnja ženska, ki je bila v Evropi usmrčena zaradi čarovništva. Še zdaj, več kot 200 let po tem, ko ji je krvnik iz Glarusa 13. junija 1782 odrobil glavo, njena zgodba med ljudmi vzbuja morbidno fascinacijo. Med največjimi poznavalci njenega življenja je novinar in odvetnik Walter Hauser, avtor dveh knjig o Göldijevi, ki je pred desetimi leti dosegel, da so Anno tudi uradno oprostili njenih domnevnih zločinov. Bil je tudi na čelu projekta odprtja muzeja v Ennedi v Švici, ki od včeraj naprej že sprejema obiskovalce.

Ljubezen, spletke in smrt

Hauser, ki je odraščal v Glarusu (v neposredni bližini Ennede), se od nekdaj zaveda, da si ljudje tak muzej želijo: "Večina ljudi, ki pride v Glarus, prestolnico kantona z istim imenom, pride zaradi Anne Göldi. V njeni zgodbi je vse potrebno za napeto dramo: ljubezen, moč, spletkarjenje in smrt."

S trebuhom za kruhom

Anna Göldi se je leta 1734 rodila in nato v revni družini odraščala v okrožju Sax v bližini Züricha. Že pri 15 letih je odšla od doma in si kruh služila kot dekla v različnih gospodinjstvih v okolici domače vasi. Pri 31 letih je zanosila, a na družinsko življenje ni mogla računati - otrokov oče je bil plačanec, ki je še pred otrokovim rojstvom zapustil državo.

Tudi sicer ji sreča ni bila osojena: otrok se je v svoji prvi noči življenja zadušil v spanju. Čeprav je bila v tistih časih smrtnost med novorojenčki visoka, so Anno obtožili detomora; obsojena je bila na šest let hišnega zapora na sestrinem domu. Pobegnila je v samostojni kanton Glarus in se tam zaposlila pri premožni družini Zwicky.

Anna se je zapletla v razmerje s sinom svojega bogatega delodajalca, Melchiorjem Zwickyjem, ki je bil enajst let mlajši od nje in po poklicu zdravnik. Rodil se jima je sin, a se zaradi razlike med njunima družbenima statusoma nista smela poročiti, čeprav je Melchior to hotel. Zgodovina ne poroča, kaj se je zgodilo z njunim sinom.

Šele naslednje delovno mesto pa je bilo za Anno usodno. Pri 46 letih se je kot služabnica zaposlila pri družini Tschudi, še eni iz glaruške elite. Ko je nekega dne najmlajša Tschudijeva hčerka v jutranjem mleku našla iglo, je sum takoj padel na deklo, ki ji je zajtrk pripravila. Anna je izgubila službo in odšla - a hčerka je začela čez dva tedna bruhati igle in druge kovinske predmete. Zdravnik Tschudi je bil prepričan, da mu je otroka "zaklela" prav Göldijeva, pa čeprav je takrat že ni bilo več pri hiši.

Čeprav ni imel možak nobenega racionalnega dokaza za svojo trditev, so deklo prijeli, ji sodili in jo spoznali za krivo. Vse priče so bili tesni prijatelji in sodelavci družine Tschudi. Obtoženka je sprva zanikala, po mučenju pa seveda priznala, da se je s hudičevo pomočjo spravila nad deklico. Priznanje je bilo povod za obglavljenje še istega leta.

Brutalna metoda skrivanja skoka čez plot?

Obsodba je bila za Evropo tistega časa že pravcati anahronizem: razsvetljenstvo je takrat že doseglo tudi ruralna območja in ljudje so večinoma obračali hrbet vraževerju, še posebej izobraženci in višji razredi, kamor je Jakob Tschudi kot zdravnik prav gotovo sodil. Taka obsodba je bila mogoča le zato, je prepričan Walter Hauser, ker je z obtožbo na dan prišel vpliven moški. "Če bi iste pritožbe našteval kdo drug, se ne bi zgodilo nič. Šlo je za krivično sodbo." Jakob Tschudi se je ženske preprosto hotel znebiti, pravi. Toda zakaj? Najpreprostejši razlog bi bil, da je bil z njo v zvezi. "Če bi to prišlo na dan, bi škodilo njegovemu poklicnemu in družbenemu ugledu. Po sojenju je zahteval tudi uradno potrdilo, da se Göldijeve nikoli ni dotaknil."

Zgodovinski viri Anno opisujejo kot ponosno, privlačno in "precej izobraženo" žensko. "Bila je preprosto preveč samostojna, kar nekaterim njenim sodobnikom ni bilo pogodu," je prepričana Masha Karell, ki jo bo igrala v muzikalu, ki ga bodo začeli v Neuhausnu uprizarjati v septembru.

A. J.