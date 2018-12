Anthony Bourdain je bil znan kot pisec priljubljenih del o hrani, leposlovja in stvarne literature. Med televizijskimi serijami pa je med drugim znana njegova Brez rezervacije. Zaslovel je leta 1999, ko je revija New Yorker objavila njegov članek Don't Eat Before Reading This, ki se je razvil v knjigo Knjiga Kuhinja: strogo zaupno: prigode iz kulinaričnega podzemlja (2000); prevedena je tudi v slovenščino. V njej odkrito spregovori tudi o uživanju mamil, med drugim kokaina, heroina in LSD-ja. Foto: AP