Antisemitska besedila niso kazniva, ker gre za gangsta rap, je pokazala preiskava tožilstva

Sporna besedila raperjev Kollegaha in Farida Banga

19. junij 2018 ob 21:22

Düsseldorf - MMC RTV SLO

Aprilskemu škandalu, ko so raperjema Kollegahu in Faridu Bangu podelili nemško glasbeno nagrado echo za njun album, ki vključuje tudi nekaj antisemitsko naravnanih verzov, je sledila ukinitev teh nagrad, zdaj pa je državno tožilstvo po preiskavi odločilo, da raperjev ne bodo sodno preganjali.

Spomnimo, raperja Kollegah in Farid Bang sta nagrado echo prejela za album Jung, Brutal, Gutaussehend 3, na katerem je tudi pesem 0815, ki vključuje verz, da je njuno "telo bolj izoblikovano kot pri zapornikih Auschwitza" ("Mein Körper definierter als von Auschwitzinsassen"), v eni izmed drugih pesmi pa sta napovedala, da bosta "izvedla nov holokavst": "prihajam z molotovko".

Na Kollegaha in Farida Banga se je sprožil plaz obtožb glorifikacije nasilja in sovraštva do Judov, kritike na račun podeljevalcev pa so privedle do ukinitve teh glasbenih nagrad, ki jih je Nemško zvezno združenje glasbene industrije (Bundesverband Musikindustrie) BVMI podeljevalo od leta 1991.

Po podelitvi nagrad, ki je bila 12. aprila, torej prav na dan spomina na žrtve holokavsta, je bilo vloženih več tožb proti raperjema, zato je tožilstvo v Düsseldorfu preverilo kazensko relevantnost besedil. Te dni je odločilo, njuni sporni verzi niso kaznivi in zato so po besedah tiskovnega predstavnika Ralfa Herrenbrücka prekinili preiskavo.

Z ustavo zaščitena umetniška svoboda

Njuna besedila so sicer vulgarna, sovražna do človeštva in še posebej do žensk, polna nasilnih in spolnih fantazij, piše v odločitvi. Toda ker raperja ustvarjata v okviru žanra gangsta rap, to ni kaznivo. Tudi za tovrstno glasbeno usmeritev velja umetniška svoboda, ki pa je zapisana v ustavi.

Omenimo še, da je založba BMG, pri kateri je izšel njun album, svoja izvajalca vzela v bran prav z zagovarjanjem umetniške svobode. Nekaj dni pozneje pa so napovedali kampanjo zoper rastoči antisemitizem. "Skupaj s strokovnimi organizacijami bomo izbrali projekte za boj proti skrb vzbujajočemu razvoju dogajanja v šolah, zlasti v Berlinu. BMG bo za ta namen zagotovil 100 tisoč evrov," so takrat zapisali v izjavi za javnost.

Raperja na obisku v Auschwitzu

Na začetku tega meseca sta raperja obiskala spominsko mesto koncentracijskega taborišča Auschwitz, kamor ju je povabil Mednarodni komite Auschwitz. Podpredsednik komiteja Christoph Heubner je po njunem obisku dejal: "Preživelim iz Auschwitza obisk raperjev predstavlja zadoščenje, gre pa tudi za gesto, ki njunim mladim privržencem sporoča, da v nobeni umetnosti ne bi smelo biti prostora za sovraštvo, prezir in antisemitizem."

P. G.