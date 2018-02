Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Antonio Banderas kot Pablo Picasso v seriji National Geographica Genij. Foto: Promocijsko gradivo Bil je junak. Spomnim se, da me je mama držala za roko in me zjutraj peljala v šolo, na poti do tja pa sva morala mimo njegove hiše na trgu Merced. Antonio Banderas "Če želiš Picassa razumeti, ga moraš brati med vrsticami," je dejal Antonio Banderas na snemanju druge sezone Genija. Foto: Reuters Sorodne novice Banderas bo upodobil svojega someščana Picassa v novi sezoni serije Genij Dodaj v

Antonio Banderas bo kar dvakrat upodobil Pabla Picassa

"Picassa je treba brati med vrsticami, če ga hočeš razumeti"

11. februar 2018 ob 11:13

Budimpešta - MMC RTV SLO, STA

Španski igralec Antonio Banderas, ki je kot otrok na poti v šolo vsak dan hodil mimo doma Pabla Picassa, bo enega največjih slikarjev upodobil na filmskem platnu in v televizijski seriji.

Picassovo razburljivo življenje bo Banderas upodobil v desetdelni televizijski seriji, in sicer bo šlo za drugo sezono biografske serije National Geographica Genij (Genius) v režiji Rona Howarda. V prvi sezoni Genija so gledalce popeljali v svet Alberta Einsteina. Banderas bo Pabla Picassa upodobil tudi v filmu Carlosa Saure, v katerem bo kot Picasso ustvarjal svojo mojstrovino Guernica (1937).

Howard je ob najavi, da bo Banderas v seriji zaigral kot ikonični slikar Picasso, dejal, da je igralec "naravna izbira". "Banderas ima kot igralec velikanski razpon in vem, da se bo v čevljih briljantnega in nekonvencionalnega umetnika odlično znašel," je po poročanju Varietyja dejal režiser.

V napovedniku prvega dela druge sezone Genija Banderas Picassa upodobi kot zgubljenega in travmatiziranega lomilca ženskih src, a hkrati tudi čudežnega dečka s čopičem, ki ima velik talent, manjka pa mu kakršna koli disciplina. Picasso si je vedno želel biti slikar, a njegova pot do velikega uspeha in svetovne slave je vse prej kot premočrtna.

Kritike so neizbežne

Tako kot so Picassa številni kritizirali, bo kritik, o tem je prepričan, deležen tudi Banderas. Igralčevo življenje je umetnik zelo zaznamoval, saj oba izvirata iz Malage, hiši, v katerih sta preživela otroštvo, pa sta le štiri ulice narazen.

"Bil je junak. Spomnim se, da me je mama držala za roko in me zjutraj peljala v šolo, na poti do tja pa sva morala mimo njegove hiše na trgu Merced," je za francosko tiskovno agencijo (AFP) na snemanju druge sezone ameriške serije Genij povedal 57-letni igralec.

Primerjava bi bila smešna

"Ne morem se primerjati z najpomembnejšim umetnikom 20. stoletja, to bi bilo neumno in smešno," je še dejal Banderas, ki Picassu ni preveč podoben, mu je pa nekoč njegova hči Paloma, ko jo je srečal v Los Angelesu, povedala, da ga igralčev način govora spominja na očeta.

Toda največji izziv za Banderasa ne bo kup ličil, s pomočjo katerih ga bodo poskušali približati umetniku - na stolu za ličenje dnevno preživi tudi pet ur dnevno -, ampak "razumeti Picassa", njegove odločitve, politične in umetniške, ter njegov odnos z ženskami.

"Vedno je Picassa treba brati med vrsticami, če ga želiš resnično razumeti," je prepričan Banderas.

