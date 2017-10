Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Darko Rundek je svojo kariero v glasbi začel v začetku osemdesetih let preteklega stoletja kot pevec v legendarni rockzasedbi Haustor. Leta 1991 se je preselil v Francijo, kjer je posnel številne albume z različnim glasbeniki z vsega sveta. Foto: MMC/Shipo "Sam vidim vpliv Balkana v mojih pesmih predvsem v svobodi, ki jo izkoriščamo in ko prilagajamo zelo raznovrstne slogovne vplive," je o svoji glasbi pred leti za MMC razložil Rundek. Foto: Kino Šiška

Apocalypso Now - v "džungli" Darka Rundeka

Darko Rundek v Šiški z avdiovizualnim dogodkom Apocalypso Now

26. oktober 2017 ob 10:14

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Hrvaški glasbenik in gledališčnik Darko Rundek letos praznuje 20-letnico samostojne kariere in hkrati 20 let od izida svojega albuma Apokalipso. Nocoj bo svoje praznovanje pripeljal v Ljubljano.

Rundek se je ob okroglem jubileju podal na turnejo, v sklopu katere bo obiskal 20 prizorišč v nekdanji skupni državi. Nocoj se bo s svojim avdiovizualnim dogodkom Apocalypso Now ustavil tudi v CUK Kino Šiška.

Rundek, eden najbolj cenjenih rokovskih avtorjev v regiji, bo v Šiški zaokrožen glasbeno-scenski projekt Apocalypso Now predstavil s sedmerico izbranih glasbenikov, med katerimi so člani TBF, Chui in Rundekovega Cargo Tria. Avdiovizualen dogodek "predstavi vso intimnost, lepoto in razkošje Rundekovega ustvarjanja", so zapisali v Kinu Šiška. Nastop bo podkrepljen z izvirnimi projekcijami ter svetlobnimi učinki.

Poleg omenjenega projekta je Rundek ob 20-letnici albuma Apokalipso pripravil tudi posebno dvojno izdajo s še nikoli objavljenimi posnetki Haustorja, jugoslovanske novovalovske skupine, v kateri je začel kariero.

Skupina Haustor še danes velja za eno najpomembnejših zasedb na območju nekdanje skupne države. Po njenem razpadu je Rundek leta 1997 izdal samostojni prvenec Apokalipso, na katerem se je z ironijo in poezijo lotil postsocialističnega obdobja. Album je obveljal za glasbeni dogodek leta na Hrvaškem in prejel kar pet porinov.

Tudi s poznejšimi solističnimi izdajami je Rundek utrdil svoj status enega najpomembnejših balkanskih avtorjev, nazadnje leta 2015, ko je s svojim Cargo Triom izdal - tudi tokrat s porinom nagrajeni - album Mostovi, po mnenju kritikov najboljšo hrvaško ploščo desetletja.

A. J.