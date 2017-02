Aretirali še tri tatove Baconovih slik, platen pa še vedno od nikoder

Lani aretirali vodjo celotne operacije

2. februar 2017 ob 18:44

Madrid - MMC RTV SLO/Reuters

Potem ko je lani prijela sedem osumljencev, je španska policija zdaj aretirala še tri ljudi, ki naj bi bili vpleteni v odmeven rop madridske hiše, iz katere so 2015 odnesli pet slik priznanega umetnika Francisa Bacona, vrednih 25 milijonov evrov.

Kot je v torek sporočila španska policija, je v sklopu operacije v Madridu izvedla racije na sedmih domovih. Zasegli so pištolo, strelivo, navodila za odpiranje sefov, laserske naprave, orodja za rezanje kovine ter lažne ključe in uniforme. Po navedbah policije so trije aretirani osumljenci "neposredno vpleteni" v rop. Gre za člane skupine, ki je vlamljala v domove po Španiji, še piše v izjavi za javnost. Aretirali so še pet drugih članov tolpe, ki pa jih povezujejo z vlomi v 15 drugih domov po državi.

Sedem oseb, vpletenih v krajo Baconovih platen, vključno z vodjo celotne operacije, so aretirali maja lani. Ukradenih slik pa po navedbah španskega notranjega ministrstva še vedno niso našli. Baconove umetnine (šlo naj bi za slike manjšega formata) niso bile zavarovane, po ocenah strokovnjakov pa naj bi bile vredne 25 milijonov evrov.

Odmeven rop se je zgodil junija 2015, ko je J. C. B., lastnik hiše v premožnem delu Madrida, za nekaj ur odšel od doma. Tatovi so izkoristili njegovo odsotnost, izklopili alarm in poleg Baconovih slik (ta naj bi lastnik podedoval po smrti Francisa Bacona, s katerim sta bila prijatelja) odnesli še vsebino sefa, vključno z zbirko kovancev, nakitom in drugimi dragocenostmi. Storilci menda za seboj niso pustili nobene sledi, policisti pa so bili prepričani, da so pred ropom spremljali lastnikov vsakdan in počakali na ustrezen trenutek za vlom v hišo.

Javnost obvestili skoraj leto po dogodku

Španski mediji so tedaj poročali, da pripadajo inicialke lastnika Joséju Capeli Blancu, ki naj bi bil Baconov partner zadnja štiri leta umetnikovega življenja. Znameniti slikar je umrl v Madridu leta 1992, star 82 let. Policija je takoj po dogodku sprožila preiskavo na državni in mednarodni ravni, javnost pa je bila o ropu obveščena šele marca 2016.

Šlo naj bi za največji rop sodobne umetnosti v španski zgodovini in kot pri drugih krajah umetnin tako znanih slikarjev tudi pri tem ostaja neznanka, zakaj bi kdo ukradel slike, ki jih je na prostem trgu skoraj nemogoče prodati. Ne glede na to, ali gre za majhno ali veliko Baconovo delo, ga ni lahko prodati, ne da bi bili v postopku o tem obveščeni tudi poznavalci, razlagajo strokovnjaki. Špekuliranje o predhodno naročenem ropu pa je predstavnik varnostnih sil za španski časopis El Pais takrat komentiral z besedami: "Ta vrsta ropov ni resnična in se dogaja samo v filmih. Takih primerov v Španiji ne poznamo."

Ekspresionistično-nadrealistična dela slikarja Francisa Bacona na dražbah dosegajo najvišje cene. Leta 2013 so njegov triptih, tri študije Luciana Freuda, v New Yorku prodali za tedaj rekordnih 142,4 milijona dolarjev.

M. K.