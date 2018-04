Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 7 glasov Ocenite to novico! Predkolumbovska civilizacija Chimu naj bi žrtvovala več kot 140 otrok, da bi pri bogovih poskušali izprositi boljše vreme, domnevajo raziskovalci. Foto: Reuters Civilizacijo Chimu je uničil inkovski imperij, tega pa Španci, ko so prispeli v Južno Ameriko. Foto: Reuters Incidenti človeškega žrtvovanja med Azteki, Maji in Inki so bili v španski kolonialni dobi dodobra popisani in dokumentirani med modernimi arheološkimi izkopavanji, a tako množično žrtvovanje otrok v malo znani civilizaciji Chimu je precedenčen primer za Ameriko, če ne kar za ves svet. O največjem znanem žrtvovanju otrok do zdaj Žrtvovanih je bilo več kot 140 otrok in več kot 200 mladičev lame. Otroke so pokopali obrnjene na zahod proti Tihemu oceanu, lame pa na vzhod proti Andom. Foto: Reuters Sorodne novice Stolp iz človeških lobanj, ki meče novo luč na azteška žrtvovanja V srcu Mexico Cityja odkrili igrišče za azteško igro z žogo Dodaj v

Arheologi v Peruju odkrili najbolj množično žrtvovanje otrok

Med obredom najverjetneje izrezali srce

28. april 2018 ob 18:11

Trujillo - MMC RTV SLO, Reuters

Arheologi so v Peruju našli dokaze množičnega obrednega žrtvovanja otrok, saj so odkopali več kot 140 skeletov. Obredno žrtvovanje naj bi se zgodilo okoli leta 1450, pri bogovih pa naj bi poskušali izprositi boljše vreme.

Za obredni kraj žrtvovanja so pred več kot 550 leti izbrali lokacijo na vrhu pečine, ki se dviga visoko nad Tihi ocean v severni perujski pokrajini La Libertad, ki je v bližini današnjega obalnega mesta Trujillo. Gre za tretje največje perujsko mesto s približno 800 tisoč prebivalci.

V tem delu današnjega Peruja je v srednjem veku obstajala malo znana mogočna civilizacija Chimu, gre za predkolumbovsko civilizacijo, ki je častila luno. Žrtvovanje otrok se je zgodilo vsega 20 let, preden je civilizacijo okoli leta 1475 uničil in podredil inkovski imperij, še kakšnih 50 let pozneje pa so na to območje Južne Amerike prispeli Španci, ki so na koncu uničili Inke.

"Incidenti človeškega žrtvovanja med Azteki, Maji in Inki so bili v španski kolonialni dobi dodobra popisani in dokumentirani med modernimi arheološkimi izkopavanji, a tako množično žrtvovanje otrok v malo znani civilizaciji Chimu je precedenčen primer za Ameriko, če ne kar za ves svet," so po poročanju The Guardiana pojasnili raziskovalci.

Najobsežnejše otroško žrtvovanje v zgodovini

Raziskave je izvedla mednarodna ekipa pod vodstvom perujskega raziskovalca in profesorja arheologije Gabriela Prieta z Univerze v Trujillu ter fizičnega antropologa Johna Verana z Univerze Tulane iz New Orleansa. "Odkrili smo najobsežnejši posamični primer otroškega žrtvovanja v Ameriki in najverjetneje tudi na svetu, česa takšnega nisem pričakoval," je pojasnil Verano. Obredni kraj žrtvovanja na pečini, ki se dviga kakšnih 300 metrov nad morsko gladino, so raziskovalci poimenovali Las Llamas.

Izkopavanja so se začela že v letu 2011, ko je raziskovalna ekipa sprva naletela na okostja 42 otrok in 76 lam. Izkopavanja so nadaljevali in v petih letih iz zemlje potegnili več kot 140 otroških okostij in več kot 200 okostij mladih lam. Obredno žrtvovanje so s pomočjo najdenih vrvi in ohranjenih ostankov oblačil datirali med leti 1400 in 1450.

Obredno izrezali srca?

"Ureznine na kosteh prsnega koša in dislocirana rebra pričajo o tem, da so tako otrokom kot živalim prerezali in odprli prsni koš, najverjetneje, da so lahko odstranili srce," je postavil domnevo, da so srce izrezali iz prsnega koša s ceremonialnim rezilom. Na lobanjah pa so našli tudi velike količine rdečega pigmenta, ki se je v obredih žrtvovanja pogosto uporabljal.

Otroci so bili po navedbah raziskovalcev stari od 5 do 14 let, od tega velika večina od 8 do 12 let. Pokopali so jih obrnjene na zahod, da so gledali proti oceanu. Lame pa so bile na drugi strani stare manj kot 18 mesecev, pokopali pa so jih obrnjene proti vzhodu, tako da so gledale proti Andom, kar je gotovo imelo nekakšen simboličen pomen, je še dodal Verano in hkrati poudaril, da gre za obredno ubijanje, ki je zelo sistematično.

V sedimentu so bile najdene tudi otroške stopinje, ki namigujejo, da so morali otroci na mesto žrtvovanja priti peš, najverjetneje iz starodavnega mesta Chan Chan, ki je okoli 1,5 kilometra stran, je še pojasnil Prieto.

Žrtvovanje za pomiritev bogov?

Raziskovalci domnevajo, da so otroke in lame žrtvovali, ker so pri bogovih poskušali izprositi pomoč pri vsesplošnih poplavah, ki jih je povzročal vremenski vzorec el nino, ki je divjal na perujski obali. "Bogovom so darovali najdragocenejše, in to so otroci, ker predstavljajo prihodnost, zelo pomembne pa so tudi lame, saj so bile to edine delovne živali, ki so jih imeli," je pojasnil Prieto.

"Do zdaj se je najbolj množično žrtvovanje otrok, ki so ga z izkopavanji dokazali, zgodilo v templju Mayor v azteški prestolnici Tenochtitlan (Ciudad de Mexico), kjer so žrtvovali 42 otrok," je sklenil.

Skupina znanstvenikov bo zdaj pregledala tudi genski material otrok, tako da bodo analizirali vzorce DNK in poskušali ugotoviti, ali so otroci v bližnjem ali daljnem sorodstvu, pa tudi ugotoviti, iz katerega pokrajine civilizacije Chimu so prišli.

